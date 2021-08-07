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"Недаром принято это решение": генерал о рассекречивании материалов расследования "Иловайского котла"

"Недаром принято это решение": генерал о рассекречивании материалов расследования "Иловайского котла"
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Иловайский котел

Генеральная прокуратура Украины рассекретит 70 томов по расследованию дела об "Иловайском котле". Результаты расследования, которое было проведено, устраивали верховное командование Украины. Сейчас же можно говорить про определенные изменения. 

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант

По словам генерала - часть моментов в расследовании осталось без ответа. Также есть вопросы к личной ответственности руководства украинской армии, в частности за то, что Закарпатский батальон передислоцировали. 

Богдан согласен, что главный виновник трагедии в 2014 году - лично президент России Владимир Путин и верховное командование российских вооруженных сил. Отметим, что Генпрокуратура уже выдвинула подозрение двум генерал-полковникам Вооруженных сил РФ. Но в свете изменения политических течений в Украине решение обнародовать засекреченные тома расследования принято не просто так. 

Также с этим Богдан связывает и изменения в кадровой политике вооруженных сил. В том числе и увольнение Руслана Хомчака с поста главнокомандующего ВСУ, ведь именно он руководил боевыми действиями в районе Иловайска

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"Иловайский котел" - трагедия, произошедшая в августе 2014 года, когда бойцы украинской армии попали в окружение и понесли серьезные потери. 

Полный текст интервью читайте на "Телеграфе": Байден понимает угрозу Кремля, и у Путина есть только один вариант сорвать визит Зеленского - генерал-лейтенант.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Расследование, Иловайский котел, Руслан Хомчак, Василий Богдан.
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