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Розкриють всю правду? В Офісі Генпрокурора анонсували матеріали по Иловайской трагедії

Автор
Г. Лубенець
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Розкриють всю правду? В Офісі Генпрокурора анонсували матеріали по Иловайской трагедії Новина оновлена 27 серпня 2021, 20:07
Брифінг в ОГП

Частина матеріалів уже доступна.

На сайті Офісу генерального прокурора відкрили спеціальну рубрику, присвячену розслідуванню Иловайской трагедії.

Її відкриття було презентовано в рамках брифінгу в п’ятницю, 27 серпня. Про це повідомляє прес-служба ОГП.

"Кожен громадянин має право знати правду про Іловайськ і про події, які з ним пов’язані", — сказав начальник "Департаменту війни" Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

Він також вказав, що розслідування у цій справі перебуває під контролем генпрокурора Ірини Венедиктової.

В даний час на сайті з’явилася можливість ознайомитися з деякими матеріалами по Іловайськ, проте в майбутньому, каже Рудь, цей розділ буде розширено. За його словами, в цей розділ потраплять розсекречені документи.

"Сама процедура розсекречення не входить в компетенцію Офісу Генерального прокурора. Порядок проведення розсекречення матеріалів визначено чинним законодавством. Ми цю процедуру ініціювали. Робота буде проводитися поступово", — сказав він.

Розслідування Иловайской трагедії
Розслідування Иловайской трагедії

Як повідомлялося раніше, на початку серпня Венедиктова анонсувала розсекречення матеріалів по Іловайськ.

Пізніше генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", чому ці матеріали будуть розсекречені саме зараз.

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