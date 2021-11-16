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Докази вартістю в мільйони: з України "видворили" елітні Lamborghini та Rolls Royce (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Загальна вартість автомобілів — понад мільйон євро
Загальна вартість автомобілів — понад мільйон євро

Машини підтверджують вину підозрюваних українських громадян

На вихідні з України було відправлено кілька цінних автомобілів, які фігурують у кримінальній справі на території Німеччини.

За інформацією генпрокурора Ірини Венедиктової, наша держава вперше змогла передати іноземним колегам докази такого типу.

Рухове майно Україна ніколи раніше не відправляла за кордон для їхньої безпосередньої участі у слідстві. Раніше можна було отримати конфісковані у злочинців речі, культурні цінності тощо.

Тепер українці зуміли переправити й елітні автомобілі. Машини марок Lamborghini та Rolls Royce загальною вартістю понад мільйон євро вирушили до Німеччини.

На території ФРН вони стануть повноцінними доказами шахрайської схеми, організаторами якої були українські громадяни. Відомо, що постраждалі були не лише німцями, а й громадянами Сербії, Болгарії та інших країн ЄС.

Переправлення машин запросило німецьке слідство. Після безлічі бюрократичних ходів це стало можливо, про що й прозвітувала Ірина Венедиктова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як на українському кордоні вдалося затримати представників міжнародної мережі, яка займається фальсифікацією наркотиків.

Теги:
#Україна #Німеччина #Розслідування #Ірина Венедиктова #Офіс Генпрокурора
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