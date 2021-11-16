Улики стоимостью в миллионы: из Украины "выдворили" элитные Lamborghini и Rolls Royce (фото)

Машины подтверждают вину подозреваемых украинских граждан

На выходных из Украины были отправлены несколько ценных автомобилей, которые фигурируют в уголовном деле на территории Германии.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, наше государство впервые испытало возможность передать иностранным коллегам улики подобного типа.

Движимое имущество Украина никогда прежде не отправляла за границу для их непосредственного участия в следствии. Раньше было возможно получить конфискованные у преступников вещи, культурные ценности и т.п.

Теперь же украинцы сумели переправить и элитные автомобили. Машины марок Lamborghini и Rolls Royce общей стоимостью более миллиона евро направились в Германию.

На территории ФРГ они станут полноценным доказательств мошеннической схемы, организаторами которой были украинские граждане. Известно, что пострадавшие были не только немцами, но и гражданами Сербии, Болгарии и других стран ЕС.

Переправку машин запросило немецкое следствие. После множества бюрократических ходов это стало возможно, о чем и отчиталась Ирина Венедиктова.

Напоминаем, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как на украинской границе удалось задержать представителей международной сети, занимающейся фальсифицированием наркотиков.