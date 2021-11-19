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СБУ затримала командира військової частини, який збирав секретну інформацію про ракетні арсенали для спецслужб Росії

Автор
Наталія Чебан
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Командир однієї з військових частин Західного регіону
Командир однієї з військових частин Західного регіону

Командир співпрацював зі спецслужбами РФ.

Командир однієї з військових частин Прикарпаття планував передати РФ таємні дані щодо ракетного арсеналу України.

Про це 19 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Наразі відомо, що контррозвідка СБУ затримала військового командира, який співпрацював зі спецслужбами Росії та займався збиранням секретної інформації щодо арсеналів українського ракетного озброєння.

Під час обшуків у зловмисника виявили комп`ютерну техніку, де він зберігав зібрані матеріали про ракетні установки, боєприпаси, комплектацію кількох підрозділів та схеми їх дислокації на території нашої країни. В подальшому військовослужбовець планував передати наявну інформацію до РФ.

Зараз правоохоронні органи перевіряють причетність вказаної особи до інших дій, які могли підірвати державну безпеку України.

Також вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру стосовно вчинення кримінального правопорушення згідно ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) та обрання міри запобіжного заходу.

Також ми писали, як СБУ "накрила" канал постачання запчастин для військової авіації за кордон.

Теги:
#СБУ #Спецслужби #Контррозвідка #Росія
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