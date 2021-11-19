Укр

СБУ задержала командира воинской части, собиравшего секретную информацию о ракетных арсеналах для спецслужб России

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Командир воинской части Западного региона
Командир воинской части Западного региона

Военный сотрудничал со спецслужбами РФ.

Командир одной из воинских частей Прикарпатья планировал передать РФ секретные данные по ракетному арсеналу Украины.

Об этом 19 ноября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сейчас известно, что контрразведка СБУ задержала военного командира, который сотрудничал со спецслужбами России и занимался сбором секретной информации об арсеналах украинского ракетного вооружения.

Во время обысков у злоумышленника была обнаружена компьютерная техника, где он хранил собранные материалы о ракетных установках, боеприпасах, комплектации нескольких подразделений и схемах их дислокации на территории нашей страны. В дальнейшем военнослужащий планировал передать имеющуюся информацию в РФ.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют причастность указанного лица к другим действиям, которые могли подорвать государственную безопасность Украины.

Также решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления согласно ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения) и избрания меры пресечения.

Ранее мы писали, как СБУ "накрыла" канал поставки запчастей для военной авиации за границу.

Теги:
#СБУ #Спецслужбы #Контрразведка #Росія
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