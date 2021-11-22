В Україні з’явилася інтерактивна мапа закладів грального бізнесу

На порталі також вдасться поскаржитися на порушення

У понеділок, 22 жовтня, в Україні презентували спеціальну мапу, за допомогою якої можна буде відстежити кількість закладів грального бізнесу.

Новинкою поділилися у прес-службі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Поки що мапа працює у тестовому режимі. Однак вона інтерактивна: це означає, що до неї зможуть вносити корективи за необхідності.

Наразі карта пропонує ознайомитися з кількістю гральних закладів, що є в Україні. Наприклад, на Київщині їх уже 50, а на Одещині – 32. Замикає трійку найбільш азартних регіонів Львівщина – 17 закладів.

Інтерактивна карта гральних закладів України

При виборі області користувачеві запропонують переглянути безпосередньо карту населеного пункту, а також ознайомитися з місцями, де розташовані казино, лотереї тощо.

Карта Києва з обраним закладом

Цікаво, що ресурс також повідомляє інформацію про ліцензію та інші моменти, які регулюються законом. Якщо ж ви знайшли якийсь недолік або знаєте про порушення в певному закладі, на сайті вдасться залишити спеціальне повідомлення.

Так виглядає форма, за допомогою якої можна залишити скаргу

Його доведеться надсилати через Google-форми, де людину попросять представитися, викласти ситуацію, додати підтвердження тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де знайти карту, на якій у реальному часі можна відслідковувати кількість зроблених в Україні щеплень проти коронавірусу.