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В Україні з’явилася інтерактивна мапа закладів грального бізнесу

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Із допомогою такої мапи гральний бізнес хочуть зробити прозорішим
Із допомогою такої мапи гральний бізнес хочуть зробити прозорішим

На порталі також вдасться поскаржитися на порушення

У понеділок, 22 жовтня, в Україні презентували спеціальну мапу, за допомогою якої можна буде відстежити кількість закладів грального бізнесу.

Новинкою поділилися у прес-службі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Поки що мапа працює у тестовому режимі. Однак вона інтерактивна: це означає, що до неї зможуть вносити корективи за необхідності.

Наразі карта пропонує ознайомитися з кількістю гральних закладів, що є в Україні. Наприклад, на Київщині їх уже 50, а на Одещині – 32. Замикає трійку найбільш азартних регіонів Львівщина – 17 закладів.

Інтерактивна карта гральних закладів України
Інтерактивна карта гральних закладів України

При виборі області користувачеві запропонують переглянути безпосередньо карту населеного пункту, а також ознайомитися з місцями, де розташовані казино, лотереї тощо.

Карта Києва з обраним закладом
Карта Києва з обраним закладом

Цікаво, що ресурс також повідомляє інформацію про ліцензію та інші моменти, які регулюються законом. Якщо ж ви знайшли якийсь недолік або знаєте про порушення в певному закладі, на сайті вдасться залишити спеціальне повідомлення.

Так виглядає форма, за допомогою якої можна залишити скаргу
Так виглядає форма, за допомогою якої можна залишити скаргу

Його доведеться надсилати через Google-форми, де людину попросять представитися, викласти ситуацію, додати підтвердження тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де знайти карту, на якій у реальному часі можна відслідковувати кількість зроблених в Україні щеплень проти коронавірусу.

Теги:
#Україна #Мапа #Азартні ігри #Гральний бізнес
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