Укр

В Украине появилась интерактивная карта заведений игорного бизнеса

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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С помощью такой карты игорной бизнес хотят сделать более прозрачным
С помощью такой карты игорной бизнес хотят сделать более прозрачным

На портале также удастся пожаловаться на нарушения

В понедельник, 22 октября, в Украине представили специальную карту, с помощью которой можно будет отследить количество заведений игорного бизнеса.

Новинкой поделились в пресс-службе Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Пока что карта работает в тестовом режиме. Однако она интерактивна: это значит, что в неё смогут вносить коррективы по мере необходимости.

На данный момент карта предлагает ознакомиться с количеством имеющихся в Украине игорных заведений. К примеру, на Киевщине их уже 50, а в Одесской области — 32. Замыкает тройку наиболее азартных регионов Львовщина — 17 заведений.

Интерактивная карта игорных заведений Украины
Интерактивная карта игорных заведений Украины

При выборе области пользователю предложат просмотреть непосредственно карту населенного пункта, а также ознакомиться с местами, где расположены казино, лотереи и прочее.

Карта Киева с выбранным заведением
Карта Киева с выбранным заведением

Интересно, что ресурс также сообщает информацию о лицензии и других регулирующихся законом моментах. Если же вы нашли какой-то недочет или знаете об имеющемся нарушении в определенном заведении, на сайте удастся оставить специальное сообщение.

Так выглядит форма, с помощью которой можно оставить жалобу
Так выглядит форма, с помощью которой можно оставить жалобу

Его придется отправлять через Google-формы, где человека попросят представиться, изложить ситуацию, добавить подтверждение и т.п.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где найти карту, на которой в реальном времени можно отслеживать количество сделанных в Украине прививок против коронавируса.

Теги:
#Украина #Карта #Азартные игры #Игорный бизнес
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