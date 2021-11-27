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Перераховуйте та знімайте відео: клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася на нестачу при знятті з банкомату

Автор
Наталія Чебан
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Готівка з терміналу "ПриватБанку"
Готівка з терміналу "ПриватБанку"

Під час зняття готівки у терміналі фінустанови жінка виявила нестачу у дві сотні гривень

Ще одна клієнтка одного з найбільших банків України "ПриватБанку" залишилася незадоволеною обслуговуванням.

Як розповіла сама постраждала у коментарі на офіційному сайті "Мінфіну" у п`ятницю, 26 листопада, під час зняття готівки у терміналі фінансової установи, вона виявила нестачу, а намагаючись все ж повернути свої 200 гривень, двічі отримала різку відмову.

У неприємній ситуації, що сталася, клієнтка банку звинувачує інкасаторів, які, на її думку, привласнюють залишки грошей, адже прес-центр банку запевнив, що похибки бути не могло і термінало працюють справно.

Відзначимо, що після скарги, яку оприлюднила розчарована клієнтка, працівник банку у своїй відповіді повідомив, що інформація щодо нестачі грошей під час зняття з банкомату в сумі, яку вказала у запиті жінка (3000 грн), перевіряють та пообіцяв найближчим часом зв`язатися з нею для подальшого вирішення питання.

Скріншот з сайту "Мінфін"
Скріншот з сайту "Мінфін"

Нагадаємо також, як клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася, що фінустанова без пояснень відмовила їй в обслуговуванні навіть не попередивши про це. При цьому працівники у грубій формі пояснили жінці, що гроші з рахунків вона має забрати у найкоротший термін, адже банк просто заблокує їх. Згодом з`ясувалося, що фінансова установа убезпечує себе, не зазначаючи в угодах пункт щодо інформування клієнтів про припинення співпраці.

Теги:
#ПриватБанк #Шахрайство #Банкомат #Термінал
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