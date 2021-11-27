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Перечисляйте и снимайте видео: клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на нехватку при снятии с банкомата

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Наличные из терминала "ПриватБанка"
Наличные из терминала "ПриватБанка"

Во время снятия наличных в терминале финучреждения женщина обнаружила недостаток в две сотни гривен

Еще одна клиентка одного из крупнейших банков Украины "ПриватБанка" осталась недовольна обслуживанием.

Как рассказала сама пострадавшая в комментарии на официальном сайте "Минфина" в пятницу, 26 ноября, во время снятия наличных денег в терминале финансового учреждения, она обнаружила недостаток, а пытаясь все же вернуть свои 200 гривен, дважды получила резкий отказ.

В неприятной ситуации клиентка банка обвиняет инкассаторов, которые, по ее мнению, присваивают остатки денег, ведь пресс-центр банка заверил, что погрешности быть не могло и терминалы работают исправно.

Отметим, что после жалобы, обнародованной разочарованной клиенткой, работник банка в своем ответе сообщил, что информация о нехватке денег во время снятия с банкомата в сумме, которую указала в запросе женщина (3000 грн), проверяют и пообещал в ближайшее время связаться с ней для дальнейшего решения вопроса.

Скриншот с сайта "Минфин"
Скриншот с сайта "Минфин"

Напомним также, как клиентка "ПриватБанка" пожаловалась, что финучреждение без объяснений отказало ей в обслуживании даже не предупредив об этом. При этом работники в грубой форме объяснили женщине, что деньги со счетов она должна забрать в кратчайшие сроки, ведь банк просто заблокирует их. Впоследствии выяснилось, что финансовое учреждение обеспечивает себя, не отмечая в соглашениях пункт об информировании клиентов о прекращении сотрудничества.

Теги:
#ПриватБанк #Мошенничество #Банкомат #Терминал
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