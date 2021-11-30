Під Дніпром знайшли обгризений труп чоловіка: подробиці

Що стало причиною смерті наразі невідомо

На Дніпропетровщині, на одній з вулиць села Богданівка, знайшли понівечений труп людини.

Як у понеділок, 29 листопада, повідомив сайт Ddpchas, тіло чоловіка, яке вочевидь обгризли собаки, виявили на вулиці Чкалова, приблизно за 200 метрів від приватного житлового сектору.

Попередньо відомо, що мертвий чоловік із рваними ранами на голові та кінцівках виглядає приблизно на 40-45 років.

Його знайшли обличчям до землі, у спортивному костюмі, куртці та білих туфлях.

При цьому, видання "Інформатор" пише, що судячи зі стану тіла, з моменту смерті пройшло вже більше місяця.

Також зазначається, що наразі заявити, що саме стало причиною смерті вказаної особи невідомо. Чітко дати відповідь на це питання фахівці зможуть лише після низки експертиз, але вже зараз наголошують, що смерть чоловіка однозначно настала ще до того, як над ним познущалися собаки.

Нагадаємо, як у Маріуполі в закинутому будинку знайшли напіврозкладений труп чоловіка, якого родичі оголосили у розшук лише за кілька днів до виявлення вже неживим.