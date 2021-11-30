Рус

Під Дніпром знайшли обгризений труп чоловіка: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
283
Труп чоловіка знайшли на узбіччі дороги Новина оновлена 30 листопада 2021, 17:33
Труп чоловіка знайшли на узбіччі дороги

Що стало причиною смерті наразі невідомо

На Дніпропетровщині, на одній з вулиць села Богданівка, знайшли понівечений труп людини.

Як у понеділок, 29 листопада, повідомив сайт Ddpchas, тіло чоловіка, яке вочевидь обгризли собаки, виявили на вулиці Чкалова, приблизно за 200 метрів від приватного житлового сектору.

Попередньо відомо, що мертвий чоловік із рваними ранами на голові та кінцівках виглядає приблизно на 40-45 років.

Його знайшли обличчям до землі, у спортивному костюмі, куртці та білих туфлях.

При цьому, видання "Інформатор" пише, що судячи зі стану тіла, з моменту смерті пройшло вже більше місяця.

Також зазначається, що наразі заявити, що саме стало причиною смерті вказаної особи невідомо. Чітко дати відповідь на це питання фахівці зможуть лише після низки експертиз, але вже зараз наголошують, що смерть чоловіка однозначно настала ще до того, як над ним познущалися собаки.

Нагадаємо, як у Маріуполі в закинутому будинку знайшли напіврозкладений труп чоловіка, якого родичі оголосили у розшук лише за кілька днів до виявлення вже неживим.

Теги:
#Експертиза #Дніпропетровщина #Труп #Тварини
Вакцина
Україна
Отримати третю дозу вакцини від коронавірусу можна буде вже взимку: Ляшко назвав умови
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцина
Отримати третю дозу вакцини від коронавірусу можна буде вже взимку: Ляшко назвав умови
Дата публікації
Категорія
Слуги народу у середу мають підтримати президента
"Слуги народу" отримали з ОП особливу вказівку на "день держперевороту": "Телеграф" дізнався про деталі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Рінат Ахметов
Зеленський, СБУ, Ахметов та державний переворот: що тут не так
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі листопада
Прес-марафон Зеленського, витівка Лероса та похорон Омельченка: головні події листопада очима "Телеграфу" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
270 км Луговий пробіг за 27 годин
Український солдат пробіг 270 км та планує побити світовий марафонський рекорд