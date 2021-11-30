Под Днепром нашли обглоданный труп мужчины: подробности

Что стало причиной смерти на данный момент неизвестно

В Днепропетровской области, на одной из улиц села Богдановка, нашли изуродованный труп человека.

Как в понедельник, 29 ноября, сообщил сайт Ddpchas, тело мужчины, которое явно обглодали собаки, обнаружили на улице Чкалова, примерно в 200 метрах от частного жилого сектора.

Предварительно известно, что мертвый мужчина с рваными ранами на голове и конечностях выглядит примерно на 40-45 лет.

Его нашли лежащим лицом к земле, одетым в спортивный костюм, куртку и белые туфли.

При этом издание "Информатор" пишет, что судя по состоянию тела, с момента смерти прошло уже больше месяца.

Также отмечается, что заявить, что именно стало причиной смерти указанного лица, неизвестно. Четко ответить на этот вопрос специалисты смогут только после ряда экспертиз, но уже сейчас подчеркивают, что смерть мужчины однозначно наступила еще до того, как над ним поиздевались собаки.

Напомним, как в Мариуполе в заброшенном доме обнаружили полуразложенный труп мужчины, которого родственники объявили в розыск всего за несколько дней до обнаружения уже безжизненным.