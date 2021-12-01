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Черговий фейк: у Прикордонній службі України спростували "розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДПСУ Новина оновлена 01 грудня 2021, 18:33
ДПСУ

У ДПСУ назвали відео фейковим.

Мережею розповзлося відео, на якому видно, як група людей стріляє в іншу групу людей з автоматів. Попри те, що на відео неможливо зрозуміти хто і по кому веде вогонь, деякі ЗМІ відразу почали тиражувати інформацію, нібито це українські прикордонники стріляють по мігрантах з Білорусі в районі зони відчуження.

Щоб уникнути подальшого поширення дезінформації, пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ оприлюднила офіційне спростування цих даних.

"Жодних виявлень груп незаконних мігрантів на кордоні з Республікою Білорусь, у т.ч. в районі Чорнобильської зони не було", — сказано в повідомленні.

У ДПСУ також закликали українців зберігати свідомість та не поширювати інформацію із сумнівних джерел.

Примітно, що на відео видно напис зі згадкою про місто Прилуки, яке розташоване далеко від кордону з Білоруссю.

Прилуки на карті
Прилуки на карті

У ДПСУ також нагадали, що мережею вже гуляла інформація про нібито затримання на кордоні з Білоруссю групи мігрантів, які намагалися потрапити в Україну через Чорнобильську зону. Однак той ролик також виявився фейком.

Теги:
#Мігранти #ДПСУ #Фейки
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