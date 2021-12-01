Очередной фейк: в Погранслужбе Украины опровергли "расстрел мигрантов в Чернобыльской зоне"

В ГПСУ назвали видео фейковым.

По сети расползлось видео, на котором видно, как группа людей стреляет по другой группе людей из автоматов. Несмотря на то, что на видео невозможно понять кто и по кому ведет огонь, некоторые СМИ тут же начали тиражировать информацию, якобы это украинские пограничники стреляют по мигрантам из Беларуси в районе зоны отчуждения.

Чтобы избежать дальнейшего распространения дезинформации, пресс-служба Западного регионального управления ГПСУ обнародовала официальное опровержение этих данных.

"Никаких обнаружений групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в т.ч. в районе Чернобыльской зоны не было", — сказано в сообщении.

В ГПСУ также призвали украинцев сохранять сознательность и не распространять информацию с сомнительных источников.

Примечательно, что на видео видна надпись с упоминанием города Прилуки, который расположен далеко от границы с Беларусью.

Прилуки на карте

В ГПСУ также напомнили, что по сети уже гуляла информация о якобы задержании на границе с Беларусью группы мигрантов, которые пытались попасть в Украину через Чернобыльскую зону. Однако тот ролик тоже оказался фейком.