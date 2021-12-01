Спеціально для лижників: "Укрзалізниця" запускає особливий поїзд на новорічні свята

Потяг ходитиме у період новорічних свят.

"Укрзалізниця" напередодні зимових свят анонсувала запуск спеціального "лижного експреса", який прямуватиме з Києва на популярний гірськолижний курорт Славське (Львівська область).

Про це повідомляє пресслужба " УЗ ".

Зазначається, що поїзд "Інтерсіті+" курсуватиме цим маршрутом 24, 26 і 30 грудня, а також 2, 6 і 8 січня.

Згідно з графіком руху, з Києва він повинен буде виїхати о 06:02, а до точки прибуде о 13:54. У зворотний бік, він вирушить о 16:20, а прибуде о 23:50.

Маршрут поїзда пролягатиме через Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

В "УЗ" нагадують, що "лижний експрес" не є новинкою і минулого року за цим маршрутом на новорічні свята було перевезено близько 26 тисяч людей.

Як повідомлялося раніше, з 12 грудня цього року одразу 93 потяги "Укрзалізниці" почнуть рух згідно з новим розкладом. На понад півсотні рейсів вже можна придбати квитки за оновленим графіком. Серед них майже двадцять маршрутів будуть абсолютно новими, а інші дозволять дістатися кінцевої зупинки швидше, ніж раніше.