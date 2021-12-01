Специально для лыжников: "Укрзализныця" запускает особый поезд на новогодние праздники

Поезд будет ходить в период новогодних праздников.

"Укрзализныця" накануне зимних праздников анонсировала запуск специального "лыжного экспресса", который будет следовать из Киева на популярный горнолыжный курорт Славское (Львовская область).

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Отмечается, что поезд "Интерсити+" будет курсировать по этому маршруту 24, 26 и 30 декабря, а также 2, 6 и 8 января.

Согласно графику движения, из Киева он должен будет выехать в 06:02, а к конечно точке прибудет в 13:54. В обратную сторону, он отправится в 16:20, а прибудет в 23:50.

Маршрут поезда будет пролегать через Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

В "УЗ" напоминают, что "лыжный экспресс" не является новинкой и в прошлом году по этому маршруту на новогодние праздники было перевезено около 26 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря этого года сразу 93 поезда "Укрзализныци" начнут движение согласно новому расписанию. На более чем полсотни рейсов уже можно приобрести билеты по обновленному графику. Среди них почти двадцать маршрутов будут совершенно новыми, а другие позволят добраться к конечной остановке быстрее, чем раньше.