"Ідеальний варіант": Туреччина запропонувала стати посередником між Україною та Росією

Спікер Ердогана розповів, яку перевага має Туреччина.

Туреччина підтвердила свій намір стати посередником у питанні врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Про це розповів прессекретар президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Ібрагім Калин у коментарі "Анадолу".

Він зазначив, що нова ескалація конфлікту між Києвом та Москвою не потрібна жодній країні в регіоні, включаючи Туреччину.

"Безумовно, найкращим виходом було б розв'язання питання самими сторонами, а саме Росією та Україною. Це був би ідеальний варіант", — зазначив Калин.

Водночас він зазначив, що оскільки таке не спостерігається, то свою роль може зіграти Анкара, яка має добрі стосунки і з Україною, і з Росією, і тим самим вигідно відрізняється на тлі багатьох країн ЄС.

Зокрема, турецький лідер може створити майданчик для переговорів президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, а також організувати між ними діалог.

Крім того, каже Калин, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту зусилля для цього мають докласти не лише Київ та Москва, а й НАТО та країни Заходу.

Як повідомлялося раніше, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Близького Сходу Микола Замікула розповів "Телеграфу", чому Ердоган вирішив взяти на себе роль посередника між Зеленським і Путіним і чому для України це вигідно.