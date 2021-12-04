"Идеальный вариант": Турция предложила стать посредником между Украиной и Россией

Спикер Эрдогана рассказал, какое преимущество есть у Турции.

Турция подтвердила свое намерение стать посредником в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в комментарии "Анадолу".

Он указал, что новая эскалация конфликта между Киевом и Москвой не нужна ни одной стране в регионе, включая Турцию.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант", — отметил Калын.

Вместе с тем он указал, что поскольку такое не наблюдается, то свою роль может сыграть Анкара, которая имеет хорошие отношения и с Украиной и с Россией и тем самым выгодно отличается на фоне многих стран ЕС.

В частности, турецкий лидер может создать площадку для переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также организовать между ними диалог.

Кроме того, говорит Калын, чтобы предотвратить дальнейшей эскалации конфликта усилия для этого должны приложить не только Киев и Москва, но и НАТО и страны Запада.

Как сообщалось ранее, эксперт Национального института стратегических исследований по Ближнему Востоку Николай Замикула рассказал "Телеграфу", почему Эрдоган решил взять на себя роль посредника между Зеленским и Путиным и почему для Украины это выгодно.