В Україні в грудні списали вакцин від "корони" більш ніж на 15 млн грн

Україна у грудні списала 125 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Українські центри вакцинації в листопаді вивели з використання близько 125 тисяч доз вакцини AstraZeneca через закінчення терміну придатності.

Про це виданню "Гордон" повідомили в МОЗ.

Зазначається, що ці вакцини мають термін придатності до 30 листопада та більше не використовуються для імунізації українців та поміщені на карантин.

Крім того, на карантин потрапили не тільки вони, а й ті флакони, які були використані не повністю. Як відомо, в одному такому міститься препарату на десять уколів, проте в центрах вакцинації за робочий день можуть використовувати лише його частину.

Такі флакони через можливий розлив теж були вилучені, однак точну їх кількість у МОЗ не назвали. У відомстві кажуть, що точну їх кількість буде встановлено після інвентаризації вакцин у регіонах.

Варто зазначити, що в Україні на початку минулого місяця було списано понад 408 тисяч доз вакцини AstraZeneca зі строком придатності, що по закінченню, що помітно більше, ніж на початку грудня.

За оцінками одна доза цієї вакцини коштує близько 4 євро (близько 122 гривень), тобто у грудні було утилізовано препаратів більше, майже на 15,3 мільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, через поширення нового штаму COVID-19 компанії виробники вакцин провели дослідження того, наскільки ефективними залишаються сучасні препарати.