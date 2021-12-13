В суді допитали свідків у справі по виводу за копійки іпотеки з "Укрпрофбанку", який пов'язують з Юркевичем

Екс-голова ПАТ "Український професійний банк" (УПБ) Андрій Лихочас розповів про те, як напередодні банкротства наглядова рада та правління банку уступали проблемні кредити третім особам.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати судового засідання у Дніпровському районному суді міста Києва 8 грудня.

Судове засідання проводилося в рамках кримінального провадження, яке вела Служба безпеки України. Зокрема колишнього в.о. правління УПБ Олексія Каргаполова обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Судовий процес по цій справі триває з 2019 року.

Суд викликав свідка по справі — Андрія Лихочаса, який на момент здійснення злочину, 26 травня 2015 року, обіймав посаду заступника голови правління банку.

Відповідно до обвинувального акту, 26 травня 2015 року відбулося засідання Наглядової ради та правління УПБ, в ході якого прийнято рішення укласти договір із ТОВ "ФК Аурум Фінанс". Згідно з умовами договору, ПАТ "УПБ" уступив цій фірмі права вимоги за кредитними договорами з різними юридичними особами.

"Ця справа стосується зловживань, які були в ПАТ "УПБ" з правами переуступки кредитних договорів, коли, наприклад, проблемна заборгованість на багато мільйонів гривень віддавалась за сотні тисяч за дивними сумнівними схемами. В результаті фінансова ситуація в банку погіршувалася, що кінець кінцем, напевно, призвело до його неплатоспроможності. Ми, як Фонд гарантування, відстоюємо інтереси потерпілої сторони — вкладників, які через проблеми в банку залишилися без коштів", — прокоментував представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Максим Богаченко.

Зокрема, суддя Світлана Старовойтова зазначила, що в той час, як ТДВ "Меблевий комбінат "Стрий" мав заборгованість перед банком 2 млн 280 тис. доларів США, 1,8 млн євро та 1,7 млн грн, правління УПБ продало цей борг "ФК Аурум Фінанс" всього за 4,6 млн грн.

Також суддя запитав чи обговорювали на засіданні правління банку питання щодо відступлення прав вимоги по цим кредитам. Як зазначив свідок, "в період травня 2015 року я не пам’ятаю, щоб ми брали участь у розгляді цього питання, але можливо і обговорювалося". На питання про рішення щодо відступлення прав вимоги за іншими проблемними кредитами УПБ Лихочас підтвердив, що приймались.

Присутній на засіданні обвинувачений Олексій Каргаполов відмовився надавати коментарі журналістам стосовно того, чи прогнозував він банкрутство УПБ через підписання подібних договорів.

Нагадаємо, 28 травня 2015 року НБУ визнав УПБ неплатоспроможним. 29 травня ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію. Як писали ЗМІ, напередодні цього з банку було виведено більшість активів. Тоді в.о. голови правління УПБ був Олексій Каргаполов.

ФГВФО визнав нікчемними правочини банку, зробленими до введення тимчасової адміністрації. За даними Фонду, з УПБ незаконно вивели 3,1 млрд грн (продаж кредитного портфеля з високоліквідною заставою, списання коштів з коррахунку в іноземному банку тощо). Наразі УПБ перебуває в стадії ліквідації.

Олексій Каргаполов — менеджер та власник компаній, пов’язаних з Анатолієм Юркевичем (контролер групи Milkilend). НБУ визнавав Юркевича особою, пов’язаною з УПБ.

Також за інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними правочинами брали участь низка пов’язаних людей та компаній. Серед інших, це "Банкомзв’язок" — раніше її бенефіціарами були вказані Юркевич та Сергій Сподін. Останній повʼязаний з фірмами, що брали участь у судових тяжбах навколо мільярдних проблемних кредитів "Укрексімбанку", виданих у період 2006-2008 рр.

Крім того, у кримінальному провадженні щодо виведення заставного майна УПБ (понад 20 га ліквідної землі у Київський обл.) фігурує фірма "Оптимум ріелті", бенефіціари якої громадяни США Юрій Каплун та Алекс Мардер. Останні повʼязані спільними бізнесами з Юркевичем та Віктором Капустіним (екс-керівник "Укрексімбанку", його компанія "Фармхім" також фігурує у справі про банкрутство УПБ).

Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію УПБ направлено до правоохоронних органів дев’ять заяв про скоєне кримінальне правопорушення за фактами незаконних дій власників і керівництва банку. Відомо, що ще одне кримінальне провадження веде СБУ. Також низку справ розслідували слідчі органи Національної поліції.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з оновленим меморандумом з МВФ до кінця 2021 р. Офіс генпрокуратура має опублікувати піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та інших повʼязаних сторін у кожному банку, виведеному з ринку з початку 2014 року. А у лютому 2022 року уряд повинен прийняти стратегічний документ та план дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.