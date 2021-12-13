В суде допросили свидетелей по делу по выводу за копейки ипотеки из "Укрпрофбанка", который связывают с Юркевичем

Экс-глава ПАО "Украинский профессиональный банк" (УПБ) Андрей Лихочас рассказал о том, как накануне банкротства наблюдательный совет и правление банка уступали проблемные кредиты третьим лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты судебного заседания в Днепровском районном суде города Киева 8 декабря.

Судебное заседание проводилось в рамках уголовного производства, которое вела Служба безопасности Украины. В частности, бывшего и.о. главы правления УПБ Алексея Каргаполова обвиняют по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины. Судебный процесс продолжается с 2019 года.

Суд вызвал свидетеля по делу — Андрея Лихочаса, который на момент совершения преступления, 26 мая 2015 года, занимал должность заместителя председателя правления банка.

Согласно обвинительному акту, 26 мая 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета и правления УПБ, в ходе которого принято решение заключить договор с ООО "ФК Аурум Финанс". Согласно условиям договора, ПАО "УПБ" уступило этой фирме права требования по кредитным договорам с разными юридическими лицами.

"Это дело касается злоупотреблений, которые были в ПАО "УПБ" с правами переуступки кредитных договоров, когда, например, проблемная задолженность на многие миллионы гривен отдавалась за сотни тысяч по странным сомнительным схемам. В результате финансовая ситуация в банке ухудшалась, что в конечном счете, наверное, привело к его неплатежеспособности. Мы как Фонд гарантирования отстаиваем интересы потерпевшей стороны — вкладчиков, которые из-за проблем в банке остались без средств", — прокомментировал представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Максим Богаченко.

В частности, судья Светлана Старовойтова отметила, что в то время, как ОДО "Мебельный комбинат "Стрый" имел задолженность перед банком 2 млн 280 тыс. долларов США, 1,8 млн евро и 1,7 млн ​​грн, правление УПБ продало этот долг "ФК "Аурум Финанс" всего за 4,6 млн грн.

Также судья спросил обсуждали ли на заседании правления банка вопросы относительно уступки прав требования по этим кредитам. Как отметил свидетель, "в период мая 2015 года я не помню, чтобы мы участвовали в рассмотрении этого вопроса, но, возможно, и обсуждалось". На вопрос о решении по отступлению прав требования по другим проблемным кредитам УПБ Лихочас подтвердил, что принимались.

Присутствовавший на заседании обвиняемый Алексей Каргаполов отказался предоставлять комментарии журналистам о том, прогнозировал ли он банкротство УПБ из-за подписания подобных договоров.

Напомним, 28 мая 2015 года НБУ признал УПБ неплатежеспособным. 29 мая ФГВФЛ ввел временную администрацию. Как писали СМИ, накануне этого из банка было выведено большинство активов. Тогда и. о. главы правления УПБ был Алексей Каргаполов.

ФГВФЛ признал ничтожными сделки банка, сделанными до введения временной администрации. По данным Фонда, из УПБ незаконно вывели 3,1 млрд грн (продажа кредитного портфеля с высоколиквидным залогом, списание средств с корсчета в иностранном банке). В настоящее время УПБ находится в стадии ликвидации.

Алексей Каргаполов — менеджер и владелец компаний, связанных с Анатолием Юркевичем (контролер группы Milkilend). НБУ признал Юркевича лицом, связанным с УПБ.

Также по информации ФГВФЛ, в выводе средств по ничтожным сделкам участвовал ряд связанных людей и компаний. Среди прочих это "Банкомсвязь" — раньше ее бенефициарами были указаны Юркевич и Сергей Сподин. Последний связан с фирмами, участвовавшими в судебных тяжбах вокруг миллиардных проблемных кредитов "Укрэксимбанка", выданных в период 2006-2008 гг.

Кроме того, в уголовном производстве по выводу залогового имущества УПБ (более 20 га ликвидной земли в Киевской обл.) фигурирует фирма "Оптимум риэлти", бенефициары которой граждане США Юрий Каплун и Алекс Мардер. Последние связаны совместными бизнесами с Юркевичем и Виктором Капустиным (экс-руководитель "Укрэксимбанка", его компания "Фармхим" также фигурирует по делу о банкротстве УПБ).

Уполномоченным лицом Фонда на ликвидацию УПБ направлено в правоохранительные органы девять заявлений о совершенном уголовном правонарушении по фактам незаконных действий собственников и руководства банка. Известно, что еще одно уголовное дело ведет СБУ. Также ряд дел были расследованы следственными органами Национальной полиции.

Как сообщало РБК-Украина, согласно обновленному меморандуму с МВФ до конца 2021 года Офис генпрокуратура должен опубликовать полугодичный отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших собственников, менеджеров и других связанных сторон в каждом банке, выведенном с рынка с начала 2014 года. А в феврале 2022 года правительство должно принять стратегический документ и план действий по возврату активов обанкротившихся банков.