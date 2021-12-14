Ми заблокували схеми системного ухилення від сплати ПДВ — Гетманцев про масштабну боротьбу зі скрутками

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» розкрив подробиці боротьби з податковим шахрайством, внаслідок якого бюджет країни щомісяця втрачав понад 1 млрд.грн.

«В останні дні ми розгорнули повномасштабну боротьбу з крадіжкою ПДВ із бюджету. Були заблоковані схеми системного ухилення від сплати ПДВ, так звані «скрутки» – коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію. Ми накрили величезний, мільйонний «бізнес» конвертаторам і податківцям», — заявив Гетманцев.

За його словами, в Україні сформувався налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, який ліквідувати непросто. Але без цього неможливо збудувати державу.

«Який був підхід раніше? Ставили людину з чудовим послужним списком, з палаючими очима, давали йому карт-бланш, він призначав своїх людей. Десь, як у податковій, їм навіть вдавалося збільшувати надходження до бюджету. Проте, система ламала людину, перетворювала на свого. Потрапляючи в банку із солоними огірками, свіжий огірок скисає. Проте за такий хімічний процес ми не готові і не братимемо на себе політичну відповідальність. Скажу більше, якщо ми не поламаємо систему, нам нічого робити у владі. Очолювати її, як робили інші, ми не будемо», — упевнений Гетманцев.

За його словами, зараз «питання стоїть гостро: чи ми їх, чи вони нас».