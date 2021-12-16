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У ПЦУ оцінили ймовірність приїзду Папи Римського до України

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Папа Римський Франциск Новина оновлена 16 грудня 2021, 17:25
Папа Римський Франциск

Папа Римський попередить ПЦУ перед візитом

Поки що мови про приїзд Папи Римського Франциска в Україну не йде, однак це рано чи пізно може статися

Таку думку висловив предстоятель Православної церкви України Єпіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він переконаний, що цьому може також допомогти новопризначений посол України у Ватикані Андрій Юраш. Водночас Єпіфаній наголосив, що інформації про візит глави Святого Престолу до нашої країни поки що немає.

За його словами, перед відвіданням Папою Римським некатолицької країни обов’язково відбувається обговорення деталей візиту з керівництвом церкви, яка там головує. В Україні такою є ПЦУ, а тому його буде повідомлено про те, що Франциск планує такий візит.

Єпіфаній нагадав, що й візит Вселенського патріарха Варфоломія теж відбувся не одразу, а йому передувала тривала підготовка.

"Я думаю, настане час, коли Україну відвідає і Папа", — сказав він.

Водночас голова ПЦУ не стверджував, що візит Папи Римського призведе до завершення війни на Донбасі.

"Ми знаємо, де ключ до розв'язання цього питання лежить — у Москві у Путіна", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, архієпископ РКЦ у Львові Мечислав Мокшицький заявляв, що такий візит може відбутися вже у 2022 році і Папа вже має відповідні плани з цього приводу.

Теги:
#Папа Римський #РКЦ #Франциск #Єпіфаній #ПЦУ
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