В ПЦУ оценили вероятность приезда Папы Римского в Украину
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Папа Римский предупредит ПЦУ перед визитом.
Пока речи о приезде Папы Римского Франциска в Украину не идет, однако это рано или поздно может случиться
Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".
Он убежден, что этому может также посодействовать новоназначенный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Вместе с тем Епифаний подчеркнул, что информации о визите главы Святого Престола в нашу страну пока нет.
По его словам, перед посещением Папой Римским некатолической страны обязательно проходит обсуждение деталей визита с руководством главенствующей там церкви. В Украине таковой является ПЦУ, а потому он будет поставлен в известность о том, что Франциск планирует такой визит.
Епифаний напомнил, что и визит Вселенского патриарха Варфоломея тоже произошел не сразу, а ему предшествовала долгая подготовка.
"Я думаю, придет время, когда Украину посетит и Папа", — сказал он.
Вместе с тем глава ПЦУ не стал утверждать, что визит Папы Римского приведет к завершению войны на Донбассе.
"Мы знаем, где ключ к решению этого вопроса лежит — в Москве у Путина", — сказал он.
Как сообщалось ранее, архиепископ РКЦ во Львове Мечислав Мокшицкий заявлял, что такой визит может состояться уже в 2022 году и у Папы уже есть соответствующие планы на этот счет.
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