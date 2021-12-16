В ПЦУ оценили вероятность приезда Папы Римского в Украину

Папа Римский предупредит ПЦУ перед визитом.

Пока речи о приезде Папы Римского Франциска в Украину не идет, однако это рано или поздно может случиться

Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

Он убежден, что этому может также посодействовать новоназначенный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш. Вместе с тем Епифаний подчеркнул, что информации о визите главы Святого Престола в нашу страну пока нет.

По его словам, перед посещением Папой Римским некатолической страны обязательно проходит обсуждение деталей визита с руководством главенствующей там церкви. В Украине таковой является ПЦУ, а потому он будет поставлен в известность о том, что Франциск планирует такой визит.

Епифаний напомнил, что и визит Вселенского патриарха Варфоломея тоже произошел не сразу, а ему предшествовала долгая подготовка.

"Я думаю, придет время, когда Украину посетит и Папа", — сказал он.

Вместе с тем глава ПЦУ не стал утверждать, что визит Папы Римского приведет к завершению войны на Донбассе.

"Мы знаем, где ключ к решению этого вопроса лежит — в Москве у Путина", — сказал он.

Как сообщалось ранее, архиепископ РКЦ во Львове Мечислав Мокшицкий заявлял, что такой визит может состояться уже в 2022 году и у Папы уже есть соответствующие планы на этот счет.