Радник міністра видав собі премій більш ніж на 2 мільйони: деталі

Колишній глава великого державного підприємства отримав підозру.

Колишній керівник держпідприємства "Оператор ринку" та чинний позаштатний радник міністра енергетики отримав підозру про заволодіння великою грошовою сумою.

Про це поінформували пресслужби САП та НАБУ.

У повідомленні вказано, що чиновник на чолі держпідприємства у 2019-2020 роках виписав собі премій та надбавок на 2,15 мільйона гривень.

Проти чоловіка відкрито кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення коштів у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Тепер вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У повідомленнях не називається ім’я чиновника, проте низка ЗМІ повідомила, що йдеться про Володимира Євдокимова, який до того ж є фігурантом справи "Роттердам+".

Володимир Євдокимов

Євдокимов до 2014 року працював у держпідприємстві "Енергоринок", потім був членом НКРЕКУ і став головою "Оператора ринку".

Підприємство було створено у 2019 році, воно відповідає за організацію купівлі та продажу електроенергії "на добу вперед" та на внутрішньодобовому ринку, а також балансує попит та пропозицію на ринку електрики.

Як повідомлялося раніше, 20 грудня п’ятому президентові України Петру Порошенку оголосили про підозру у держзраді у рамках розслідування справи про закупівлю вугілля з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

У "Європейській солідарності" вже заявили, що підозра є "фейковою", а сам Порошенко обов’язково відповість на звинувачення, коли повернеться до України.