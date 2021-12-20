Укр

Советник министра выдал себе премий на более чем 2 миллиона: детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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САП и НАБУ объявили о подозрении Владимиру Евдокимову Новость обновлена 20 декабря 2021, 22:13
САП и НАБУ объявили о подозрении Владимиру Евдокимову

Бывший глава крупного государственного предприятия получил подозрение.

Бывший руководитель госпредприятия "Оператор рынка" и действующий внештатный советник министра энергетики получил подозрение о завладении крупной денежной суммой.

Об этом проинформировали пресс-службы САП и НАБУ.

В сообщении указано, что чиновник будучи во главе госпредприятия в 2019-2020 годах выписал себе премий и надбавок на 2,15 миллиона гривен.

Против мужчины открыто уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В сообщениях не называется имя чиновника, однако ряд СМИ сообщило, что речь идет о Владимире Евдокимове, который к тому же является фигурантом дела "Роттердам+".

Владимир Евдокимов
Владимир Евдокимов

Евдокимов до 2014 года работал в госпредприятии "Энергорынок", затем был членом НКРЭКУ и в итоге стал главой "Оператора рынка".

Предприятие было создано в 2019 году, оно отвечает за организацию покупки и продажи электроэнергии "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке, а также балансирует спрос и предложение на рынке электричества.

Как сообщалось ранее, 20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене в рамках расследования дела о закупке угля из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

В "Европейской солидарности" уже заявили, что подозрение является "фейковым", а сам Порошенко обязательно ответит на обвинения, когда вернется в Украину.

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#Коррупция #САП #НАБУ
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