Україна оголосила про підозру міністру транспорту Росії: у МЗС РФ заявили про "русофобію"

Російського міністра звинувачують у нелегальному перевезенні людей на окуповані українські території.

Генеральна прокуратура України оголосила про підозру чинному міністру транспорту Росії, що викликало бурхливу реакцію у російському МЗС.

Інформація про підозру оприлюднена пресслужбою ОГПУ.

Зазначається, що міністра транспорту РФ Віталія Савельєва та його заступника звинувачують в організації злочинної схеми щодо організації незаконних авіаперевезень на територію окупованого Криму. Вказується, що підозрювані на керівних посадах компанії "Аерофлот" всупереч міжнародним правилам наладили протизаконне перевезення людей на тимчасово непідконтрольну територію півострова.

За даними прокуратури, за період з травня 2014 року по листопад 2020 року туди було здійснено понад 34 тисячі рейсів і перевезено понад 329 тисяч осіб.

У Росії приховувати своє обурення не стали, після чого представник МЗС Марія Захарова вибухнула гнівною тирадою. Зокрема вона вважає, що подібні звинувачення у бік російських чиновників є "неприпустимими" і знову заговорила про "русофобію" та "націоналізм".

Крім того, російське МЗС знову зробило випад у бік країн Заходу, які, на думку Москви, "привели до влади радикалів". Прозвучали й інші традиційні наративи російської пропаганди про "повернення Криму" та про нібито "референдум, що відповідав міжнародному праву".

У МЗС РФ знову висловили думку, що тему Криму закрито "остаточно і безповоротно", а дії Генпрокуратури України там назвали "дрібною помстою" Києва.

Як повідомлялося раніше, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, як Путін "допоміг" Криму і як він приніс туди "мир та стабільність".