"А Вася гурман!" Вірастюк викликав хвилю гніву дивним висловом про жіночу промежину

Вірастюк назвав жіночі статеві органи "вареником з бринзою"

Народний обранець від президентської партії та найсильніша людина України Василь Вірастюк вульгарно обговорював інтимну фотограцію дівчини, назвавши її статеві органи "вареником із бринзою". Це спричинило неабиякий скандал у мережі.

Пост із фотографією, на якій зображено дівчину, що тягне ноги до голови та демонструє свою проміжність на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив тренер Андрій Стригун.

Після того, як Вірастюк прокоментував допис та спровокував тим самим велику кількість обговорень, Стригун його видалив.

Народний депутат вульгарно прокоментував фото дівчини

До обговорення фотографії одразу "підключився" президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, відкоригувавши коментар Вірастюка на свій лад — "вареник з оселедцем". Своєю чергою стронгмен продовжив у відповідь: "Вареник" хоч із бринзою, але на смак ніби з оселедцем".

Наостанок Конюшок додав, що у підсумку отримаємо фаршмак, адже у "вареник можна напхати все, що завгодно".

Коментарі під фотографією, яку підписав Василь Вірастюк

Коли ж скріншот з підписом Вірастюка швидко розповсюдився мережею та викликав шквал негативних коментарів від українців, сам винуватець скандалу на своїй сторінці у Facebook оприлюднив допис, де саркастично попросив оцінити те, чи "правильно він дихає та які йому все ж варто "підписувати".

При цьому користувачі мережі такою поведінкою народного обранця обурені. Більшість вважає коментар Вірастюка дуже вульгарним та оцінює його поведінку як "сила є, а розуму не треба" та називають найсильнішу людину України "бидлом".

Реакція користувачіва мережі на коментар силача Вірастюка

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