"А Вася гурман!" Вирастюк вызвал волну гнева странным высказыванием о женской промежности

Стронгмен назвал женские половые органы "вареником с брынзой"

Народный избранник от президентской партии и сильнейший человек Украины Василий Вирастюк вульгарно обсуждал интимную фотографию девушки, назвав ее половые органы "вареником с брынзой". Это вызвало большой шквал негатива в сети.

Пост с фотографией, на которой изображена девушка, тянущая ноги к голове и демонстрирующая зону бикини, на своей странице в Facebook обнародовал тренер Андрей Стригун.

После того как Вирастюк прокомментировал публикацию и спровоцировал тем самым большое количество обсуждений, Стригун ее удалил.

Народный депутат вульгарно прокомментировал фото девушки

К обсуждению фотографии сразу "подключился" президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок, откорректировав комментарий Вирастюка на свой лад — "вареник с селедкой". В свою очередь сам депутат продолжил в ответ:"Вареник" хоть с брынзой, но на вкус вроде бы с селедкой".

Напоследок Конюшок добавил, что в итоге получается фаршмак, ведь в "Вареники можно напихать все что угодно".

Комментарии под фотографией, которую подписал Василий Вирастюк

Когда же скриншот с подписью Вирастюка быстро распространился по сети и вызвал шквал негативных комментариев от украинцев, сам виновник скандала на своей странице в Facebook обнародовал обращение к украинцам, где саркастически попросил оценить, "правильно ли он дышит и какие посты ему все же стоит подписывать".

При этом пользователи сети таким поведением народного избранника возмущены. Большинство считает комментарий Вирастюка очень вульгарным и оценивает его поведение как "сила есть, а ума не надо". Многие расценивают поведение сильнейшего человека Украины как недопустимое и называют его "быдлом".

Реакция пользователя сети на комментарий силача Вирастюка

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