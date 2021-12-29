Три дні вихідних — як працюватимуть банки у Новий рік та Різдво

На новорічні свята українські банки змінюють час роботи.

Новий рік — час не тільки вибору подарунків, а й відпочинку. У банків країни 2022 рік розпочнеться з низки довгих вихідних.

"Телеграф" зібрав дані про графіки п’яти найбільших фінустанов України.

"Приватбанк"

На гарячій лінії "Приватбанку" повідомили, що онлайн-сервіси будуть доступні і у свята. Відділення банку напередодні Нового року 29 та 30 грудня працюють за звичним графіком, а 31 співробітники банків зможуть піти додому на годину раніше. У перші три дні нового року 1,2,3 січня філії буде закрито. Звіритися з годинами роботи кожного відділення можна на карті.

Raiffeisen Bank

У банку повідомляють, що онлайн банкінг працюватиме у свята в режимі 24\7, а відділення на початку першого місяця року йдуть на довгі вихідні. Так, 31 грудня — скорочений робочий день та валютно-обмінні операції, і платежі можна виконати лише до 12 години дня. З 1 по 3.01 включно – неробочі дні, далі 6 січня робочий час скорочується на годину, а з 7 по 9 число – філії будуть недоступні.

"Укрексімбанк"

Робота банку також буде обмежена 31 грудня до 12 години дня, а з 1 по 3 та з 7 по 9 січня — вихідні дні. З вівторка (4) по четвер (6 січня 2022 року) банк працює у звичайному режимі.

"Альфа Банк"

В "Альфа-банку" напередодні свята 30 грудня відділення відкриті для операцій у касах до 18:00, а 31 — до 12:00 без касових операцій. Перші три дні нового року банк у вихідні, а 6 січня робочий день скорочують на одну годину. З 7 по 9 січня – вихідні дні.

"Ощадбанк"

Держбанк працюватиме за схожим графіком. З 1 по 3 січня філії не працюватимуть. Інтернет послуги будуть доступні цілодобово.

Грошові перекази у 2022 році до 3 січня включно проводитимуться 4 січня, а курс валют діятиме від 30 грудня.

Раніше "Телеграф" писав як працюватиме Нова пошта, Укрпошта та Джастін у Новий рік. Державний поштовий оператор працюватиме навіть 31 грудня та 1 січня.