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Як "Нова пошта" та "Укрпошта" працюватимуть на новий рік: графік вихідних

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Надіслати побажання Діду Морозу на Новий рік можна лише через одного поштового оператора Новина оновлена 29 грудня 2021, 10:19
Надіслати побажання Діду Морозу на Новий рік можна лише через одного поштового оператора

У новорічні та різдвяні свята відділення доставки листів та посилок будуть працювати або за скороченим графіком, або закриються.

Святкові зимові вихідні, які розпочнуться вже за кілька днів, торкнуться не лише звичайних громадян, а й великих поштових операторів.

"Телеграф" дізнався, як планують працювати служби доставки "Укрпошта", "Нова пошта" та "Justin" наприкінці грудня-початку січня.

Державний поштовий оператор — "Укрпошта" не зупинить роботу на свята, але залишить чергувати кілька відділень по регіонах. У перший день року працюватимуть 20 відділень у Волинській, Закарпатській, Київській, Запорізькій, Одеській, Луганській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Черкаській областях. У частини буде скорочений графік до 14 або 15:00.

Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво
Графік роботи Укрпошти на Новий рік та Різдво

"Нова пошта" також змінила графік роботи у свята та напередодні. Оператор радить перевіряти кожне відділення та його години роботи окремо, а першого та сьомого січня – вихідний. 31 грудня філії компанії в регіонах змінять графік роботи та скоротять його до 18:00.

Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво
Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво

Поштовий оператор "Джастін" оголосив, що робота у передсвяткові дні 31 грудня та 6 січня 2022 року буде скорочена до 18:00, а 1 та 7 січня нового року пошта не працює.

Графік роботи Justin на Новий рік та Різдво
Графік роботи Justin на Новий рік та Різдво

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у новорічні свята, яку варто враховувати під час планування урочистостей — морози та сніг збережуться лише у кількох регіонах. У західній частині, включаючи Карпатські популярні курорти для гірськолижного спорту, прогнозують потепління.

Теги:
#Укрпошта #Пошта #Нова Пошта #Графік роботи
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