Как "Новая почта" и "Укрпочта" будут работать на новый год: график выходных

В новогодние и рождественские праздники отделения доставки писем и посылок будут работать либо по сокращенному графику, либо закроются.

Праздничные зимние выходные, которые начнутся уже через несколько дней, коснутся не только обычных граждан, но и крупных почтовых операторов.

"Телеграф" узнал, как планируют работать службы доставки "Укрпочта", "Новая почта" и "Justin" в конце декабря-начале января.

Государственный почтовый оператор — "Укрпочта" не остановит работу в праздники, но оставит дежурить несколько отделений по регионам. Работать в первый день года будут 20 отделений в Волынской, Закарпатской, Киевской, Запорожской, Одесской, Луганской, Полтавской Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областях. У части — будет сокращенный график до 14 или 15:00.

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество

"Новая почта" также изменила график работы в праздники и накануне. Оператор советует проверять каждое отделение и его часы работы отдельно, а первого и седьмого января — выходной. 31 декабря филиалы компании в регионах изменят график работы и сократят его до 18:00.

График работы Новой почты на Новый год и Рождество

Почтовый оператор "Джастин" объявил, что работа в предпраздничные дни 31 декабря и 6 января 2022 года будет сокращена до 18:00, а 1 и 7 января нового года почта не работает.

График работы Justin на Новый год и Рождество

Ранее "Телеграф" рассказывал про погоду в новогодние праздники, которую стоит учитывать при планировании торжеств — морозы и снег сохранятся только в нескольких регионах. В западной части, включая Карпатские популярные курорты для горнолыжного спорта прогнозируют потепление.