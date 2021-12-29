Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози

Частина регіонів розпочне новий рік із заморозків та снігу. А в деяких — відзначать високі температури.

Негода в Україні, яка накрила снігом та дощем частину регіонів та викликала транспортний колапс у кількох містах, ненадовго притихне, щоб до Нового року знову посилитись.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

Кілька днів ясного неба знову змінять дощ, сніг та мокрий сніг. "Телеграф" зібрав основні прогнози щодо регіонів з популярних синоптичних сайтів. Зустріти Новий рік у сніговій та морозній атмосфері вдасться не всім.

Згідно з прогнозом сайту Sinoptik, від'ємні температури 31 грудня будуть зафіксовані вдень на сході та у центрі країни — зокрема у Харкові та Дніпрі. Довго вони не протримаються – вже 1 січня почне танути та термометри покажуть +1+2.

У Львові буде найтепліше — останній день року, що минає, з +4, а перший нового — +7 градусів. В Одесі та Києві 31 грудня та 1 січня стовпчик термометра підніметься вище нуля.

За даними сайту Gismeteo, найтеплішим стане Новий рік у Львові – температура вдень підніметься до +7, а вночі на мінус чекати не варто. Найхолодніше буде на сході — 31 грудня у Харкові, згідно з прогнозом, до -3 вдень. У Дніпрі останній день року також буде морозним. В Одесі та Києві відлига розпочнеться напередодні свята.

Гірськолижні курорти України також відчують на собі відлигу. Буковель та Драгобрат 31 грудня та 1 січня накриє невеликим потеплінням.

На всій території України 31 грудня очікуються опади різної інтенсивності, які продовжаться першого січня за теплішої погоди.

Прогноз погоди 31 грудня

Прогноз погоди 1 січня

Серйозні опади напередодні не лише викликали проблеми з транспортом, а й змусили українців знаходити оригінальні способи пересування.

Як раніше писав "Телеграф", у Новий рік на Лівобережній Україні збільшиться глибина снігового покриву.