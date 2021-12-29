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Льодова арена замість доріг: люди змушені розсікати на ковзанах селом на Волині (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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На Волині через бездіяльність комунальників люди вимушені ставати на ковзани
На Волині через бездіяльність комунальників люди вимушені ставати на ковзани

Жителі села незадоволені роботою комунальників

В одному з населених пунктів Волині автомобільна дорога повністю вкрилася льодом. Поки місцеві міняють чотириколісні транспортні засоби на ковзани, працівники комунальних служб ситуацію ігнорують.

Відеозапис, на якому житель села Заболоття, розташованого у колишньому Ратнівському районі Волинської області, з легкістю катається на ковзанах по проїзній частині, оприлюднив користувач мережі Vlad Maslo.

У коментарі до публікації чоловік зазначає, що фірма-підрядник, на балансі якої знаходиться автодорога, звітуючи запевнив, що усі дороги в селищі посипані, але по факту жодних робіт тут проведено не було, що й підтверджують вказані кадри.

Зазначається також, що на Волині така ситуація далеко не єдина, адже автодорога "Ратно — Здомишель" має таке саме крижане покриття.

На кадрах у відео хлопець іронічно закликає місцевих жителів вилазити з автомобілів та ставати на ковзани, мовляв, враховуючи ситуацію на дорогах, так пересуватися набагато швидше.

Молодик катається на ковзанах прямо по проїзній частині
Жителі села обурені роботою комунальників

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харківській області чоловік у незвичний спосіб пересувався містом: він запряг у фінські сани кілька собак та розсікав вулицями населеного пункту. Відео одразу потрапило у мережу.

Також нагадаємо, як під Маріуполем правоохоронці помітили на автодорозі повністю оголеного чоловіка. Допомагати спортсмену не стали, просто зняли його на відео та поїхали геть. Вже на наступний день замерзле тіло бігуна виявили на узбіччі. Він помер через переохолодження.

Теги:
#Волинь #Дорога #Село #Ковзани #Лід
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