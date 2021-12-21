Харковом на собаках: у мережу потрапило відео незвичайного способу пересування в ожеледь
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Винахідливість українців не знає меж.
Поки на Дніпропетровщині випробовують пакети для ремонту труб, у Харкові відроджують стародавні способи пересування на собаках.
Відео розмістив регіональний телеграм-канал "ХС | Харків".
На ньому собача упряжка з різноманітних тварин тягне фінські сани. Лідером чотирьох собак є хаски, який з усієї упряжки єдиний є їздовим собакою. Породу інших тварин визначити важко. Керує цим усім людина, яка стоїть на полозах за сидінням.
Користувачі в коментарях повідомляють, що відео знято на Салтівці, неподалік школи №128.
Ініціативу оцінили не всі коментатори. Частина з них припустили, що такий вид транспорту є небезпечним для оточуючих.
Раніше в Україні вже використовували вулиці міст для незвичайного транспорту. Так, минулої зими на Андріївському узвозі "розсікали" сноубордисти.
Чи буде у них така можливість цієї зими, поки що невідомо. У Києві та по всій Україні з 22 грудня встановляться морози на кілька днів, потім обіцяють потепління.
Перші снігові замети та ожеледиця вже викликали пробки у великих містах та низку ДТП на трасі.
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