Пробки та ДТП: як Україна справляється із зимовим снігопадом (фото, відео)

Із регіонів повідомляють про складну ситуацію на дорогах.

Негода, що спричинила масштабні пробки у Києві ввечері 20 грудня, продовжує впливати на транспортну ситуацію в столиці. Затори скували не лише обласний центр, а й під’їзди до нього.

При цьому шляховики звітують про розчищення вулиць та обробку полотна засобами проти ожеледиці. До водіїв звертаються із проханнями не паркувати машини на узбіччі, щоб техніка могла працювати.

Пішоходам пощастило менше – очищення тротуарів ще не закінчено. До метро зібралися багатометрові черги.

21 грудня періодичний сніг прогнозують по всій території України, як і ожеледицю на дорогах. Вона вже призвела до низки ДТП у різних регіонах.

На Рівненщині ожеледиця викликала зіткнення відразу восьми автомобілів. У поліції розповіли, що зіткнення були інертними через недотримання дистанції. Одним із учасників стала вантажівка — машини розкидало узбіччям. Водії повідомили, що дорога була слизькою.

На Волині рятувальникам поблизу смт Локачі довелося допомагати одразу трьом авто. За допомогою троса вони відбуксирували на стійке дорожнє покриття: Mercedes з дорослими та дитиною всередині, мікроавтобус Fiat Scudo із чотирма людьми, серед яких вагітна жінка, та Wolkswagen із 4 дорослими.

Про складнощі з проїздом трасою звітують з Харківської області.

Рано-вранці на Львівщині знадобилася допомога автобусу сполученням "Україна-Польща". Він не міг виїхати самостійно через сніг — транспорт на дорогу витягли рятувальники. В автобусі було 13 пасажирів.

Раніше "Телеграф" писав, що сніг, згідно з прогнозом, припиниться вже 22 грудня.