По Харькову на собаках: в сеть попало видео необычного способа передвижения в гололед

Изобретательность украинцев не знает границ.

Пока на Днепропетровщине испытывают пакеты для ремонта труб, в Харькове возрождают древние способы передвижения — на собаках.

Видео разместил региональный Телеграм-канал "ХС | Харьков".

На нем собачья упряжка из разнопородных животных тянет финские сани. Лидером четырех собак является хаски, которая из всей упряжки единственная является ездовой собакой. Породу остальных животных определить затруднительно. Управляет этим всем человек, который стоит на полозьях за сидением.

Пользователи в комментариях сообщают, что видео снято на Салтовке, неподалеку от школы №128.

Инициативу оценили не все комментаторы. Часть из них предположили, что такой вид транспорта небезопасен для окружающих.

Ранее в Украине уже использовали улицы городов для необычного транспорта. Так, в минувшую зиму на Андреевском спуске "рассекали" сноубордисты.

Будет ли у них такая возможность этой зимой, пока неизвестно. В Киеве и во всей Украине с 22 декабря установятся морозы на несколько дней, затем обещают потепление.

Первые снежные заносы и гололед уже вызвали пробки в крупных городах и ряд ДТП на трассе.