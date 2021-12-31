Зеленський призначив нового директора ДБР: хто ним став

Глава держави затвердив кандидатуру Сухачова на посаду голови ДБР.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив нового голову Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це інформує пресслужба ОПУ.

Як йдеться у тексті указу, ним став Олексій Сухачов. Він очолюватиме відомство протягом наступних п’яти років.

Олексій Сухачов

За даними ДБР, 43-річний Сухачов є уродженцем Харкова. У 2000 році він закінчив Національну юридичну академію України, де здобув освіту за спеціальністю "Правознавство".

Має звання заслуженого юриста України, також є професором юридичних наук.

Свій шлях в органах держбезпеки розпочав у тому ж 2000 році та пройшов шлях від слідчого до заступника начальника ГУ Центрального управління СБУ.

Також працював у Генеральній прокуратурі та проходив службу в Службі зовнішньої розвідки.

З 2020 року Сухачов обіймав посаду заступника директора ДБР, а пізніше став виконувачем обов’язків голови відомства.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" підбив підсумки грудня і зібрав в одному матеріалі найгучніші події, які відбулися в останньому місяці року, що минає.