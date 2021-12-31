Зеленський в Раді, мітинги та протести, відкриття ялинки та шахи з Ківою: головні події грудня очима "Телеграфу" (фоторепортаж)

Найважливіші новини та актуальні огляди подій, що відбулися в останньому місяці 2021 року.

Наприкінці кожного місяця "Телеграф" підбиває його підсумки, публікуючи найцікавіші та найважливіші моменти, що потрапили в об’єктив нашого фотокореспондента Яна Доброносова.

Зеленський виступив у Раді зі щорічним посланням

1 грудня зі щорічним посланням парламенту виступив президент України Володимир Зеленський. З трибуни парламенту президент заявив, що в Україні буде запроваджено "економічний паспорт українця" та анонсував подвійне громадянство для українців.

Крім того, Зеленський заявив, що влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.

Глава держави також розповів, що у 2022 році всім ветеранам АТО та ООС, які стоять у черзі на житло, нададуть квартири. Крім того, президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" учаснику бойових дій у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Дмитру Коцюбайлу, відомому за позивним "Да Вінчі".

Зеленський виступив у Раді із щорічним посланням

Президент розповів про внутрішнє та зовнішнє становище країни

З трибуни парламенту Зеленський анонсував подвійне громадянство для українців

Народні депутати оплесками супроводжували майже кожну цитату глави держави, але були й такі, що прийшли з плакатами та висловили протест президентові.

Депутати одягли білі футболки та розгорнули плакати з питаннями

Народні обранці намагалися поставити актуальні питання президенту

Зеленський вдав, що не помітив питань

Читайте також: Категорія Політика Скільки законів Зеленський "забув" підписати за два роки і повернути в парламент В Офісі Президента зависло щонайменше вісім законів, які Президент не підписує і не накладає вето.

Протести у Києві

У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об’єктів урядового кварталу відбулася серія протестних акцій. Рух у центрі Києва частково перекрили, а урядовий квартал посилено охороняли. Під стінами парламенту вкотре зібрався мітинг фізосіб-підприємців. Учасники вимагали від народних депутатів ухвалити законопроект №5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

У столиці знову мітингували підприємці

Усього зібралося кілька сотень людей

Того ж дня увечері стартувала акція "Захисти Україну — зупини переворот", під час якої демонстранти зібралися на Майдані Незалежності, а потім рушили на Банкову.

Прихильники демократичних сил України заявили про те, що мають намір створити Координаційну раду опозиційних сил, а також озвучили вимоги, серед яких відставка Зеленського та Єрмака. Протестувальники також вимагали звільнення заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та перевиборів до Верховної Ради.

Акція протесту в Києві "Захисти Україну — зупини переворот"

Акція протесту з вимогами відставки чиновників ОП

Учасники принесли промовисті плакати

На Майдані та Хрещатику зібралося близько 2 тисяч людей

До охорони залучили тисячі правоохоронців та нацгвардійців

Підготовка до Нового року

У центрі столиці на початку грудня почали монтувати головну ялинку країни. На Софійській площі працював будівельний кран, за допомогою якого робітники встановлювали конструкцію.

Окрім ялинки, на площі монтували конструкцію ковзанки, яку облаштували довкола пам’ятника Богдану Хмельницькому. Ковзанка буде безкоштовною для дітей.

Монтаж головної ялинки країни

Монтаж головної ялинки країни

Навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому облаштовували ковзанку

Підготовка до Нового року у Києві

Підготовка до Нового року у Києві

Софійська площа

Мітинг проти Ахметова

10 грудня у Києві пройшов мітинг проти бізнесмена Ріната Ахметова та заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова. Під стінами офісу президента мітингували близько ста людей, які закликали захистити український військовий флот. Протестувальники принесли з собою великі "закривавлені" портрети Ахметова та Васькова.

Мітингувальники вимагали забрати російські компанії з українських портів. Васькова мітингувальники вважають одним із тих, хто лобіює компанії РФ.

Мітинг у Києві проти Ахметова

Васькова мітингувальники вважають одним із тих, хто лобіює компанії РФ

"Закривавлений" Рінат Ахметов

Російські компанії женуть геть із українських портів

Мітинг "динозавра" під Верховною Радою

Цього місяця під стінами Верховної Ради пройшов ще один незвичайний мітинг — "протестував" динозавр. 15 грудня активіст у костюмі динозавра влаштував одиночний мітинг, під час якого закликав народних обранців підтримати заборону використання тварин у цирках.

Динозавр-активіст привертає увагу влади до знущання з тварин

Зооактивісти закликають ухвалити законопроект 5409

Надувні танки у Києві

16 грудня у Києві біля входу станції метро "Арсенальна" з’явилася незвичайна інсталяція — кілька надувних танків. Імпровізована "виставка" надувних танків була протестом. Ініціатором акції був підприємець, який зіштовхнувся із невдалим контрактом із військовою частиною.

Надувні танки біля метро

Так "танки" готували до показу

Надувні танки біля метро

Відкриття головної ялинки країни

18 грудня на Софійській площі у столиці засвітилися вогні головної ялинки країни. На відкриття прийшло дуже багато людей. Цього року основною тематикою святкувань буде народження Ісуса, тому біля ялинки розмістили традиційний вертеп. Висота святкового дерева — 31 метр, ялинку прикрашають понад 10 тисяч іграшок, а 10 кілометрів гірлянд, що світяться теплим світлом, створюють особливу атмосферу на площі.

Відкриття головної ялинки країни на Софійській площі

Ялинку прикрашає традиційна зірка

Подивитися на запалення ялинки зібралося дуже багато людей

Снігопад у Києві

20 грудня Київ засипало снігом. Вже традиційно за такої погоди місто зупинилося в заторах. При цьому у столиці сталася низка ДТП. На дороги вивели близько 300 одиниць спеціальної техніки, а комунальники розчищали тротуари.

Київ став у пробках

Водіїв просили бути обережними

Київ засипало снігом

Комунальникам додалося роботи

Шахова партія з Іллею Ківою

У грудні кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов зіграв у шахи та поспілкувався з народним депутатом Іллею Ківою. У розмові обговорили тему війни, вітання Путіна з днем народження, долю Криму та Донбасу та багато іншого.

Шахова партія з Іллею Ківою

Політик відповів на запитання кореспондента "Телеграфу"

У Іллі Ківи дві вищі освіти

Фото: кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.