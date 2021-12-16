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У центрі Києва помітили танки: ексклюзивні фото

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Подібна "виставка" веселить багатьох киян Новина оновлена 16 грудня 2021, 12:26
Подібна "виставка" веселить багатьох киян

Незвичайна інсталяція знаходиться поряд зі станцією метро

Знаходження військової техніки у Києві зазвичай викликає занепокоєння (якщо це не парад до Дня незалежності). Однак у четвер, 16 грудня, погляд мешканців та гостей столиці радують відразу кілька танків — надувних та повністю безпечних.

Кореспондент "Телеграфа" встиг зняти таку інсталяцію і дізнатися, звідки вона з’явилася.

Так "танки" готували до показу
Так "танки" готували до показу

Виявилося, що імпровізована "виставка" надувних танків поряд зі станцією метро "Арсенальна" — своєрідний протест. Виробник таких "макетів" виграв спеціальний тендер, після чого витратив матеріалів на 1,2 млн гривень.

Військова техніка виконана не з металу
Військова техніка виконана не з металу

Коли ж настав час здавати роботу, військова частина, яка замовила надувні танки, відмовилася від покупки.

Хоча виглядає все одно переконливо
Хоча виглядає все одно переконливо

Таким чином, бізнесмен залишився у величезному мінусі, проте тепер навіть не знає, як можна відновити справедливість.

Тому "танки" під "Арсенальною" — це його спроба заявити про несправедливе ведення бізнес-переговорів деякими представниками нинішньої оборонної сфери України.

Виконану роботу можуть побачити бодай кияни
Виконану роботу можуть побачити бодай кияни

Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

Імпровізовані акції протесту у Києві не рідкість. "Телеграф" лише напередодні розповідав, що столицею розгулював "динозавр", який "радів" вимиранню свого вигляду. Таким чином зоозахисники вирішили звернути увагу на проблему виступів тварин у циркових шоу.

Теги:
#Київ #Танки #Фото #Танк #Інсталяція
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