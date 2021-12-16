У центрі Києва помітили танки: ексклюзивні фото
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Незвичайна інсталяція знаходиться поряд зі станцією метро
Знаходження військової техніки у Києві зазвичай викликає занепокоєння (якщо це не парад до Дня незалежності). Однак у четвер, 16 грудня, погляд мешканців та гостей столиці радують відразу кілька танків — надувних та повністю безпечних.
Кореспондент "Телеграфа" встиг зняти таку інсталяцію і дізнатися, звідки вона з’явилася.
Виявилося, що імпровізована "виставка" надувних танків поряд зі станцією метро "Арсенальна" — своєрідний протест. Виробник таких "макетів" виграв спеціальний тендер, після чого витратив матеріалів на 1,2 млн гривень.
Коли ж настав час здавати роботу, військова частина, яка замовила надувні танки, відмовилася від покупки.
Таким чином, бізнесмен залишився у величезному мінусі, проте тепер навіть не знає, як можна відновити справедливість.
Тому "танки" під "Арсенальною" — це його спроба заявити про несправедливе ведення бізнес-переговорів деякими представниками нинішньої оборонної сфери України.
Фото: "Телеграф", Ян Доброносов
Імпровізовані акції протесту у Києві не рідкість. "Телеграф" лише напередодні розповідав, що столицею розгулював "динозавр", який "радів" вимиранню свого вигляду. Таким чином зоозахисники вирішили звернути увагу на проблему виступів тварин у циркових шоу.
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