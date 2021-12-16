Укр

В центре Киева заметили танки: эксклюзивные фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
88
Подобная "выставка" веселит многих киевлян Новость обновлена 16 декабря 2021, 12:26
Подобная "выставка" веселит многих киевлян

Необычная инсталляция находится рядом со станцией метро

Нахождение военной техники в Киеве обычно вызывает беспокойство (если это не парад ко Дню независимости). Однако в четверг, 16 декабря, взор жителей и гостей столицы радуют сразу несколько танков — надувных и совершенно безобидных.

Корреспондент "Телеграфа" запечатлел такую инсталляцию и разузнал, почему она появилась.

Так "танки" подготавливали к показу
Так "танки" подготавливали к показу

Оказалось, что импровизированная "выставка" надувных танков рядом со станцией метро "Арсенальная" — своего рода протест. Изготовитель таких "макетов" выиграл специальный тендер, после чего потратил материалов на 1,2 млн гривен.

Военная техника выполнена не из металла
Военная техника выполнена не из металла

Когда же пришло время сдавать работу, воинская часть, заказавшая надувные танки, от покупки отказалась.

Хотя смотрится все равно внушительно
Хотя смотрится все равно внушительно

Таким образом бизнесмен остался в огромном минусе, однако теперь даже не знает, как можно восстановить справедливость.

Поэтому "танки" под "Арсенальной" — это его попытка заявить о несправедливом ведении бизнес-переговоров некоторыми из представителей нынешней оборонной сферы Украины.

Выполненную работу могут увидеть хотя бы киевляне
Выполненную работу могут увидеть хотя бы киевляне

Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

Импровизированные акции протеста в Киеве не редкость. "Телеграф" лишь накануне рассказывал, что по столице разгуливал "динозавр", который "радовался" вымиранию своего вида. Таким образом зоозащитники решили обратить внимание на проблему выступлений животных в цирковых шоу.

Теги:
#Киев #Танки #Фото #Танк #Инсталляция
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Политика
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Категория
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко во время эфира телеканала
Порошенко устроил скандал в прямом эфире канала "Рада" (видео)
Дата публикации
Категория
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Категория
Выпускники украинского университета
Украина установила абсолютный рекорд по рейтингу лучших вузов в Восточной Европе и Центральной Азии