В центре Киева заметили танки: эксклюзивные фото

Необычная инсталляция находится рядом со станцией метро

Нахождение военной техники в Киеве обычно вызывает беспокойство (если это не парад ко Дню независимости). Однако в четверг, 16 декабря, взор жителей и гостей столицы радуют сразу несколько танков — надувных и совершенно безобидных.

Корреспондент "Телеграфа" запечатлел такую инсталляцию и разузнал, почему она появилась.

Так "танки" подготавливали к показу

Оказалось, что импровизированная "выставка" надувных танков рядом со станцией метро "Арсенальная" — своего рода протест. Изготовитель таких "макетов" выиграл специальный тендер, после чего потратил материалов на 1,2 млн гривен.

Военная техника выполнена не из металла

Когда же пришло время сдавать работу, воинская часть, заказавшая надувные танки, от покупки отказалась.

Хотя смотрится все равно внушительно

Таким образом бизнесмен остался в огромном минусе, однако теперь даже не знает, как можно восстановить справедливость.

Поэтому "танки" под "Арсенальной" — это его попытка заявить о несправедливом ведении бизнес-переговоров некоторыми из представителей нынешней оборонной сферы Украины.

Выполненную работу могут увидеть хотя бы киевляне

Фото: "Телеграф", Ян Доброносов

Импровизированные акции протеста в Киеве не редкость. "Телеграф" лишь накануне рассказывал, что по столице разгуливал "динозавр", который "радовался" вымиранию своего вида. Таким образом зоозащитники решили обратить внимание на проблему выступлений животных в цирковых шоу.