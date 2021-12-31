Зеленский назначил нового директора ГБР: кто им стал

Глава государства утвердил кандидатуру Сухачева на должности главы ГБР.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил нового главу Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом информирует пресс-служба ОПУ.

Как говорится в тексте указа, ним стал Алексей Сухачев. Он будет возглавлять ведомство в течение следующих пяти лет.

Алексей Сухачев

Согласно данным ГБР, 43-летний Сухачев является уроженцем Харькова. В 2000 году он закончил Национальную юридическую академию Украины, где получил образование по специальности "Правоведение".

Имеет звание заслуженного юриста Украины, также является доктором юридических наук.

Свой путь в органах госбезопасности начал в том же 2000 году и прошел путь от следователя до заместителя начальника ГУ Центрального управления СБУ.

Также работал в Генеральной прокуратуре и проходил службу в Службе внешней разведки.

С 2020 года Сухачев занимал должность заместителя директора ГБР, а позже стал исполняющим обязанности главы ведомства.

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