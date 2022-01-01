Злодії не сплять: як убезпечити житло від злочинців у новорічний період

Дотримання простих порад дозволить знизити ризики виявити свою квартиру пограбованою.

Наближається період новорічних свят, а це означає, що багато українців уже запланували собі подорож на курорти або просто збираються провести кілька днів за містом. На жаль залишені без нагляду житла часто підпадають під приціл квартирних злодіїв та інших неприємних особистостей.

Порадами про те, як убезпечити будинок від зловмисників та не зіпсувати собі настрій після повернення, поділилися співробітники поліції.

"Зазвичай злодії проникають у будинки громадян у період їх відпусток та святкових днів шляхом підбору ключів, злому вхідних дверей, віджимання вікон та пошкоджень серцевини замків", — йдеться у повідомленні.

Тому правоохоронці рекомендують дотримуватися простих правил безпеки, які значно зменшать ймовірність того, що злодії зможуть проникнути у житло.

Так поліцейські рекомендують:

обладнати житло сигналізацією;

не залишати у будинку цінні речі, гроші та документи в період відсутності;

не ховати ключі від будинку у доступних місцях;

домовитися із сусідами чи родичами про те, щоб вони наглядали за житлом та забрали пошту зі скриньки;

не повідомляти незнайомих людей про плани залишити будинок на певний період, сюди ж належать загальнодоступні пости у соцмережах;

поставити на вікна решітки, якщо мешкаєте на нижніх або верхніх поверхах;

не запрошувати до будинку незнайомих людей, а також не повідомляти їм свою адресу проживання;

не відчиняти двері стороннім;

у разі відсутності будинку, всі двері, вікна та кватирки повинні бути надійно зачинені.

У разі виникнення підозри в тому, що будинок уже обікрали, необхідно:

негайно викликати поліцейських;

не входити до будинку;

не чіпати речі до прибуття правоохоронців.

Як повідомлялося раніше, у новорічні свята в режимі посиленої готовності перебувають не лише поліцейські, а й лікарі. "Телеграф" вже писав про те, в якому випадку варто викликати "швидку допомогу" і як треба говорити з диспетчером, щоб лікарі прибули максимально швидко.