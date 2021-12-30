Лікарі приїдуть, але не до всіх: у яких випадках варто викликати "швидку" і як це правильно зробити

Лікарі готові зустрічати свята у режимі посиленої готовності.

Наближається період новорічних святкувань, а це означає, що зростають ризики отримання побутових травм або харчового отруєння, та й ніхто не застрахований від раптового ускладнення інфекційних хвороб. Українські лікарі готові до проходження цього періоду, проте нагадують, у яких випадках варто викликати "швидку" та як це зробити правильно.

Про це інформує пресслужба НСЗУ.

"103 слід дзвонити, коли існує загроза життю і здоров’ю. Тому що поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка дійсно терміново її потребує", — йдеться в повідомленні.

Відомство нагадує, що "швидку допомогу" не варто викликати, якщо піднявся тиск або температура, проте є ситуації, коли звертатися до лікарів слід негайно.

Зокрема до цих ситуацій належать:

втрата свідомості;

судоми;

раптові розлади дихання;

виникнення гострого болю в серці;

блювоті кров’ю чи зовнішньої крововтрати;

гострі болі в черевній порожнині;

ознаки ГРВІ;

раптова слабкість у кінцівках чи розлад мови;

гіпо- та гіперглікемічні коми;

гострі психічні розлади, що становлять загрозу життю пацієнта або його оточенню;

всі види травм, будь-то вивихи, переломи, опіки та інше;

ураження струмом, переохолодження або теплові удари, а також асфіксія;

ДТП, аварії на виробництві чи стихійне лихо;

отруєння чи укуси тварин;

порушення нормального перебігу вагітності.

Якщо без виклику "швидкої" обійтися не вдасться, то:

під час виклику варто говорити чітко та коротко;

назвати диспетчеру вік, ім’я та прізвище, а також стать пацієнта. Якщо допомога викликається для незнайомої людини, варто вказати стать і приблизний вік;

максимально точно опишіть, що сталося та в якому стані перебуває людина;

варто чітко відповісти на усі питання, що уточнюють диспетчера;

точно вкажіть адресу проживання чи місця, куди варто прибути лікарям "швидкої";

важливо виконувати усі інструкції диспетчера;

варто також вказати, хто і з якого номера здійснює виклик;

по можливості лікарів варто зустріти на вулиці, щоб вони не витрачали час на пошуки потрібної квартири;

якщо в будинку є тварини, їх варто закрити в окремій кімнаті, щоб вони не заважали роботі медиків;

треба також підготувати всі документи пацієнта, у разі потреби їх треба буде передати лікарям.

Як повідомлялося раніше, у новорічний період дуже просто зіпсувати собі свята через переїдання чи отруєння харчовими продуктами. Для того, щоб уникнути цього і не затьмарювати веселощі розладами ШКТ, у МОЗ дали кілька порад щодо правильного харчування в ці дні.