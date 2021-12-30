Лікарі приїдуть, але не до всіх: у яких випадках варто викликати "швидку" і як це правильно зробити
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Лікарі готові зустрічати свята у режимі посиленої готовності.
Наближається період новорічних святкувань, а це означає, що зростають ризики отримання побутових травм або харчового отруєння, та й ніхто не застрахований від раптового ускладнення інфекційних хвороб. Українські лікарі готові до проходження цього періоду, проте нагадують, у яких випадках варто викликати "швидку" та як це зробити правильно.
Про це інформує пресслужба НСЗУ.
"103 слід дзвонити, коли існує загроза життю і здоров’ю. Тому що поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка дійсно терміново її потребує", — йдеться в повідомленні.
Відомство нагадує, що "швидку допомогу" не варто викликати, якщо піднявся тиск або температура, проте є ситуації, коли звертатися до лікарів слід негайно.
Зокрема до цих ситуацій належать:
- втрата свідомості;
- судоми;
- раптові розлади дихання;
- виникнення гострого болю в серці;
- блювоті кров’ю чи зовнішньої крововтрати;
- гострі болі в черевній порожнині;
- ознаки ГРВІ;
- раптова слабкість у кінцівках чи розлад мови;
- гіпо- та гіперглікемічні коми;
- гострі психічні розлади, що становлять загрозу життю пацієнта або його оточенню;
- всі види травм, будь-то вивихи, переломи, опіки та інше;
- ураження струмом, переохолодження або теплові удари, а також асфіксія;
- ДТП, аварії на виробництві чи стихійне лихо;
- отруєння чи укуси тварин;
- порушення нормального перебігу вагітності.
Якщо без виклику "швидкої" обійтися не вдасться, то:
- під час виклику варто говорити чітко та коротко;
- назвати диспетчеру вік, ім’я та прізвище, а також стать пацієнта. Якщо допомога викликається для незнайомої людини, варто вказати стать і приблизний вік;
- максимально точно опишіть, що сталося та в якому стані перебуває людина;
- варто чітко відповісти на усі питання, що уточнюють диспетчера;
- точно вкажіть адресу проживання чи місця, куди варто прибути лікарям "швидкої";
- важливо виконувати усі інструкції диспетчера;
- варто також вказати, хто і з якого номера здійснює виклик;
- по можливості лікарів варто зустріти на вулиці, щоб вони не витрачали час на пошуки потрібної квартири;
- якщо в будинку є тварини, їх варто закрити в окремій кімнаті, щоб вони не заважали роботі медиків;
- треба також підготувати всі документи пацієнта, у разі потреби їх треба буде передати лікарям.
Як повідомлялося раніше, у новорічний період дуже просто зіпсувати собі свята через переїдання чи отруєння харчовими продуктами. Для того, щоб уникнути цього і не затьмарювати веселощі розладами ШКТ, у МОЗ дали кілька порад щодо правильного харчування в ці дні.
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