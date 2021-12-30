Рус

Лікарі приїдуть, але не до всіх: у яких випадках варто викликати "швидку" і як це правильно зробити

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
102
Швидка допомога Новина оновлена 30 грудня 2021, 15:33
Швидка допомога

Лікарі готові зустрічати свята у режимі посиленої готовності.

Наближається період новорічних святкувань, а це означає, що зростають ризики отримання побутових травм або харчового отруєння, та й ніхто не застрахований від раптового ускладнення інфекційних хвороб. Українські лікарі готові до проходження цього періоду, проте нагадують, у яких випадках варто викликати "швидку" та як це зробити правильно.

Про це інформує пресслужба НСЗУ.

"103 слід дзвонити, коли існує загроза життю і здоров’ю. Тому що поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка дійсно терміново її потребує", — йдеться в повідомленні.

Відомство нагадує, що "швидку допомогу" не варто викликати, якщо піднявся тиск або температура, проте є ситуації, коли звертатися до лікарів слід негайно.

Зокрема до цих ситуацій належать:

  • втрата свідомості;
  • судоми;
  • раптові розлади дихання;
  • виникнення гострого болю в серці;
  • блювоті кров’ю чи зовнішньої крововтрати;
  • гострі болі в черевній порожнині;
  • ознаки ГРВІ;
  • раптова слабкість у кінцівках чи розлад мови;
  • гіпо- та гіперглікемічні коми;
  • гострі психічні розлади, що становлять загрозу життю пацієнта або його оточенню;
  • всі види травм, будь-то вивихи, переломи, опіки та інше;
  • ураження струмом, переохолодження або теплові удари, а також асфіксія;
  • ДТП, аварії на виробництві чи стихійне лихо;
  • отруєння чи укуси тварин;
  • порушення нормального перебігу вагітності.

Якщо без виклику "швидкої" обійтися не вдасться, то:

  • під час виклику варто говорити чітко та коротко;
  • назвати диспетчеру вік, ім’я та прізвище, а також стать пацієнта. Якщо допомога викликається для незнайомої людини, варто вказати стать і приблизний вік;
  • максимально точно опишіть, що сталося та в якому стані перебуває людина;
  • варто чітко відповісти на усі питання, що уточнюють диспетчера;
  • точно вкажіть адресу проживання чи місця, куди варто прибути лікарям "швидкої";
  • важливо виконувати усі інструкції диспетчера;
  • варто також вказати, хто і з якого номера здійснює виклик;
  • по можливості лікарів варто зустріти на вулиці, щоб вони не витрачали час на пошуки потрібної квартири;
  • якщо в будинку є тварини, їх варто закрити в окремій кімнаті, щоб вони не заважали роботі медиків;
  • треба також підготувати всі документи пацієнта, у разі потреби їх треба буде передати лікарям.

Як повідомлялося раніше, у новорічний період дуже просто зіпсувати собі свята через переїдання чи отруєння харчовими продуктами. Для того, щоб уникнути цього і не затьмарювати веселощі розладами ШКТ, у МОЗ дали кілька порад щодо правильного харчування в ці дні.

Теги:
#Швидка допомога #НСЗУ
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Економіка та Фінанси
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Відразу отримати гроші від держави у "Приваті" неможливо
Де гроші? Клієнти "ПриватБанку" масово скаржаться на проблеми із отриманням тисячі Зеленського
Дата публікації
Категорія
Для шаманського ритуалу використали портрет президента
Шамани Перу "очистили" Зеленського: деталі ритуалу (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Експерти передбачили гривні стабільність
Долар по 28 уже у січні? Що буде з курсом валют після Нового року
Дата публікації
Категорія
Після смерті Яни без мами залишилося двоє дівчаток
Обожнювала дітей і не перепивала: що відомо про Яну Судакову, яка замерзла в Херсоні (фото)
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах