Укр

Врачи приедут, но не ко всем: в каких случаях стоит вызывать "скорую" и как это правильно сделать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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102
Скорая помощь Новость обновлена 30 декабря 2021, 15:33
Скорая помощь

Врачи готовы встречать праздники в режиме усиленной готовности.

Близится период новогодних празднований, а это значит, что возрастают риски получения бытовых травм или пищевого отравления, да и никто не застрахован от внезапного осложнения инфекционных болезней. Украинские врачи готовы к прохождению этого периода, однако напоминают, в каких случаях стоит вызывать "скорую" и как это сделать правильно.

Об этом информирует пресс-служба НСЗУ.

"103 следует звонить, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно в ней нуждающийся", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что "скорую помощь" не стоит вызывать, если поднялось давление или температура, однако есть ситуации, когда обращаться к врачам стоит незамедлительно.

В частности к этим ситуациям относятся:

  • потеря сознания;
  • судороги;
  • внезапные расстройства дыхания;
  • возникновение острых болей в сердце;
  • рвоте кровью или внешней кровопотери;
  • острые боли в брюшной полости;
  • признаки ОРВИ;
  • внезапная слабость в конечностях или расстройство речи;
  • гипо- и гипергликемические комы;
  • острые психические расстройства, составляющие угрозу жизни пациента или его окружению;
  • все виды травм, будь-то вывихи, переломы, ожоги и другое;
  • поражение током, переохлаждение или тепловые удары, а также асфиксия;
  • ДТП, аварии на производстве или стихийное бедствие;
  • отравление или укусы животных;
  • нарушение нормального течения беременности.

В случае, если без вызова "скорой" обойтись не удастся, то:

  • во время вызова стоит говорить четко и кратко;
  • назвать диспетчеру возраст, имя и фамилию, а также пол пациента. Если помощь вызывается для незнакомого человека, то стоит указать пол и примерный возраст;
  • максимально точно опишите, что произошло и в каком состоянии находится человек;
  • стоит четко ответить на все уточняющие вопросы диспетчера;
  • точно укажите адрес проживания или места, куда стоит прибыть врачам "скорой";
  • важно выполнять все инструкции диспетчера;
  • стоит также указать кто и с какого номера совершает вызов;
  • по возможности врачей стоит встретить на улице, чтобы они не тратили время на поиски нужной квартиры;
  • если в доме есть животные, то их стоит закрыть в отдельной комнате, чтобы они не мешали работе медиков;
  • надо также подготовить все документы пациента, в случае необходимости их надо будет передать врачам.

Как сообщалось ранее, в новогодний период очень просто испортить себе праздники из-за переедания или отравление пищевыми продуктами. Для того чтобы избежать этого и не омрачать веселье расстройствами ЖКТ, в Минздраве дали несколько советов относительно правильного питания в эти дни.

Теги:
#Скорая помощь #НСЗУ
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