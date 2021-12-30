Врачи приедут, но не ко всем: в каких случаях стоит вызывать "скорую" и как это правильно сделать
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Врачи готовы встречать праздники в режиме усиленной готовности.
Близится период новогодних празднований, а это значит, что возрастают риски получения бытовых травм или пищевого отравления, да и никто не застрахован от внезапного осложнения инфекционных болезней. Украинские врачи готовы к прохождению этого периода, однако напоминают, в каких случаях стоит вызывать "скорую" и как это сделать правильно.
Об этом информирует пресс-служба НСЗУ.
"103 следует звонить, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно в ней нуждающийся", — говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что "скорую помощь" не стоит вызывать, если поднялось давление или температура, однако есть ситуации, когда обращаться к врачам стоит незамедлительно.
В частности к этим ситуациям относятся:
- потеря сознания;
- судороги;
- внезапные расстройства дыхания;
- возникновение острых болей в сердце;
- рвоте кровью или внешней кровопотери;
- острые боли в брюшной полости;
- признаки ОРВИ;
- внезапная слабость в конечностях или расстройство речи;
- гипо- и гипергликемические комы;
- острые психические расстройства, составляющие угрозу жизни пациента или его окружению;
- все виды травм, будь-то вывихи, переломы, ожоги и другое;
- поражение током, переохлаждение или тепловые удары, а также асфиксия;
- ДТП, аварии на производстве или стихийное бедствие;
- отравление или укусы животных;
- нарушение нормального течения беременности.
В случае, если без вызова "скорой" обойтись не удастся, то:
- во время вызова стоит говорить четко и кратко;
- назвать диспетчеру возраст, имя и фамилию, а также пол пациента. Если помощь вызывается для незнакомого человека, то стоит указать пол и примерный возраст;
- максимально точно опишите, что произошло и в каком состоянии находится человек;
- стоит четко ответить на все уточняющие вопросы диспетчера;
- точно укажите адрес проживания или места, куда стоит прибыть врачам "скорой";
- важно выполнять все инструкции диспетчера;
- стоит также указать кто и с какого номера совершает вызов;
- по возможности врачей стоит встретить на улице, чтобы они не тратили время на поиски нужной квартиры;
- если в доме есть животные, то их стоит закрыть в отдельной комнате, чтобы они не мешали работе медиков;
- надо также подготовить все документы пациента, в случае необходимости их надо будет передать врачам.
Как сообщалось ранее, в новогодний период очень просто испортить себе праздники из-за переедания или отравление пищевыми продуктами. Для того чтобы избежать этого и не омрачать веселье расстройствами ЖКТ, в Минздраве дали несколько советов относительно правильного питания в эти дни.
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