Врачи приедут, но не ко всем: в каких случаях стоит вызывать "скорую" и как это правильно сделать

Врачи готовы встречать праздники в режиме усиленной готовности.

Близится период новогодних празднований, а это значит, что возрастают риски получения бытовых травм или пищевого отравления, да и никто не застрахован от внезапного осложнения инфекционных болезней. Украинские врачи готовы к прохождению этого периода, однако напоминают, в каких случаях стоит вызывать "скорую" и как это сделать правильно.

Об этом информирует пресс-служба НСЗУ.

"103 следует звонить, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно в ней нуждающийся", — говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что "скорую помощь" не стоит вызывать, если поднялось давление или температура, однако есть ситуации, когда обращаться к врачам стоит незамедлительно.

В частности к этим ситуациям относятся:

потеря сознания;

судороги;

внезапные расстройства дыхания;

возникновение острых болей в сердце;

рвоте кровью или внешней кровопотери;

острые боли в брюшной полости;

признаки ОРВИ;

внезапная слабость в конечностях или расстройство речи;

гипо- и гипергликемические комы;

острые психические расстройства, составляющие угрозу жизни пациента или его окружению;

все виды травм, будь-то вывихи, переломы, ожоги и другое;

поражение током, переохлаждение или тепловые удары, а также асфиксия;

ДТП, аварии на производстве или стихийное бедствие;

отравление или укусы животных;

нарушение нормального течения беременности.

В случае, если без вызова "скорой" обойтись не удастся, то:

во время вызова стоит говорить четко и кратко;

назвать диспетчеру возраст, имя и фамилию, а также пол пациента. Если помощь вызывается для незнакомого человека, то стоит указать пол и примерный возраст;

максимально точно опишите, что произошло и в каком состоянии находится человек;

стоит четко ответить на все уточняющие вопросы диспетчера;

точно укажите адрес проживания или места, куда стоит прибыть врачам "скорой";

важно выполнять все инструкции диспетчера;

стоит также указать кто и с какого номера совершает вызов;

по возможности врачей стоит встретить на улице, чтобы они не тратили время на поиски нужной квартиры;

если в доме есть животные, то их стоит закрыть в отдельной комнате, чтобы они не мешали работе медиков;

надо также подготовить все документы пациента, в случае необходимости их надо будет передать врачам.

Как сообщалось ранее, в новогодний период очень просто испортить себе праздники из-за переедания или отравление пищевыми продуктами. Для того чтобы избежать этого и не омрачать веселье расстройствами ЖКТ, в Минздраве дали несколько советов относительно правильного питания в эти дни.