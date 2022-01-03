Рус

В Україні зявляться нові національні парки та розширяться території вже існуючих: перелік

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Гарант доручив створити нові природні парки в країні Новина оновлена 03 січня 2022, 18:09
Гарант доручив створити нові природні парки в країні

В Україні побільшає природних об'єктів

В Україні з'являться кілька нових національних природних заказників та розширяться межі вже територій наявних парків. Відповідні укази вже підписав президент країни Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресцентр Офісу гаранта, на території Черкаської області з'явиться національний природний парк під назвою "Холодний Яр", загальна протяжність якого сягне 6,8 гектара. Також глава держави підписав офіційний документ, згідно з яким в країні створять ще два парки — "Куяльницький" (Одеська область) із загальною територією у 10,8 тисячі гектарів та "Пуща Радзівіла" у 24 тисячі гектарів. Останній знаходитиметься на Рівненщині, у Сарненському районі.

Як відомо, ці три заказники перебуватимуть на балансі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Окрім цього президент наказав збільшити межі територій таких, вже наявних в Україні, парків:

  • карпатський біосферний заповідник (Закарпатська область) — до 17,9 тисячі гектарів,
  • природний парк "Вижницький" (Чернівецька область) — до 131 гектару,
  • ботанічний заказник загальнодержавного значення "Староманзирський" (Одеська область) – до 99 гектарів,
  • природний парк "Меотида" (Донецька область) — до 580,2 гектара.

Зазначається також, що Кабінет міністрів повинен упродовж шести місяців з дня підписання указу президентом затвердити низку положень щодо новостворених парків, а також частково змінити положення, які стосуються розширення меж вже існуючих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували петицію, де закликають президента Зеленського категорично заборонити використання феєрверків, салютів та петард на території України, адже шкода від них суттєво вагоміша за кількахвилинне задоволення.

Теги:
#Україна #Президент #Парк #Зеленський #Наказ Президента #Заказник
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Суспільство
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Хто з країн готовий підтримати Україну у разі відкритої агресії Путіна
НАТО втрутиться? Що говорять у світі про загрозу вторгнення військ Путіна в Україну
Дата публікації
Категорія
Роман Цимбалюк пропрацював у Москві 10 років
"Знищать, як скажених псів": останній український кореспондент залишив РФ після погроз
Дата публікації
Категорія
Скільки українці братимуть хліб у 2022 році
Дешевому хлібу бути? Кабмін придумав, як уникнути подорожчання продуктів
Дата публікації
Категорія
Градинар — відомий шанувальник "російського світу" на Одещині
"Запакувати та відправити до Росії": на Одещині депутат привітав із Новим роком на тлі Путіна (фото)