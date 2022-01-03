В Україні зявляться нові національні парки та розширяться території вже існуючих: перелік

В Україні побільшає природних об'єктів

В Україні з'являться кілька нових національних природних заказників та розширяться межі вже територій наявних парків. Відповідні укази вже підписав президент країни Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресцентр Офісу гаранта, на території Черкаської області з'явиться національний природний парк під назвою "Холодний Яр", загальна протяжність якого сягне 6,8 гектара. Також глава держави підписав офіційний документ, згідно з яким в країні створять ще два парки — "Куяльницький" (Одеська область) із загальною територією у 10,8 тисячі гектарів та "Пуща Радзівіла" у 24 тисячі гектарів. Останній знаходитиметься на Рівненщині, у Сарненському районі.

Як відомо, ці три заказники перебуватимуть на балансі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Окрім цього президент наказав збільшити межі територій таких, вже наявних в Україні, парків:

карпатський біосферний заповідник (Закарпатська область) — до 17,9 тисячі гектарів,

природний парк "Вижницький" (Чернівецька область) — до 131 гектару,

ботанічний заказник загальнодержавного значення "Староманзирський" (Одеська область) – до 99 гектарів,

природний парк "Меотида" (Донецька область) — до 580,2 гектара.

Зазначається також, що Кабінет міністрів повинен упродовж шести місяців з дня підписання указу президентом затвердити низку положень щодо новостворених парків, а також частково змінити положення, які стосуються розширення меж вже існуючих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували петицію, де закликають президента Зеленського категорично заборонити використання феєрверків, салютів та петард на території України, адже шкода від них суттєво вагоміша за кількахвилинне задоволення.