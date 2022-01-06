В Україні банки змінили графік роботи на Різдво: у які дні відділення перестануть працювати
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Банківські відділення в Україні працюватимуть за зміненим графіком
В Україні продовжаться святкові вихідні, які торкнуться не лише жителів держави, а й фінансових установ, які також підуть на святковий відпочинок.
Інформацію щодо зміни у графіках роботи банківських відділень оприлюднив Національний банк України.
Як працюватимуть банківські відділення на свята в перші дні 2022 року:
З 4 січня і включно по сьогоднішній день — 6 січня відділення банків в Україні будуть працювати за вже звичним режимом, без змін. Але вже завтра, графік роботи частково зміниться.
Згідно з інформацією, яку надав головний регулятор країни, вже з 7 по 9 січня банківські установи припинять здійснювати перекази за допомогою системи електронних платежів (СЕП). Повноцінно робота відновиться лише у понеділок, 10 січня 2022 року.
Що стосується певних касових операцій, то за необхідності банки їх проводитимуть.
Разом з тим в період з 7 по 9 січня банківські установи зобов'язали забезпечити для громадян безперебійну роботу терміналів та банкоматів та підкріпити їх готівкою різних номіналів. Тож зняти гроші українці матимуть змогу будь-коли.
Також Національний банк оприлюднив календар, на якому чітко позначені вже традиційні святкові вихідні у 2022 році:
Своєю чергою "ПриватБанк" повідомив, що працюватиме в онлайн режимі 24/7.
6 січня — працюватимуть виключно чергові відділення банківської установи
7 січня — відділення не працюватимуть.
Державний банк "ОщадБанк" планує працювати за подібним графіком.
Проводитиме інтернет операції цілодобово та відпочиватиме 7 січня.
"Raiffeisen Bank"
6 січня – банківська установа працюватиме за звичним графіком, але матиме скорочений на одну годину день.
7,8,9 січня – не працюватимуть усі відділення банку.
Повноцінна робота установи розпочнеться з 10 січня.
АТ "Укрексімбанк"
6 січня установа працює у звичайному режимі.
7, 8, 9 та 10 січня – вихідні дні.
"Альфа Банк"
06 січня — працює до 22:00 годин,
7 січня — вихідний.
Банківські відділення розпочинають повноцінну роботу у понеділок, 10 січня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, у Британії банк помилково "поздоровив" з новорічними святами жителів країни, виплативши людям подвійні зарплати.
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