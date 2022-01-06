В Україні банки змінили графік роботи на Різдво: у які дні відділення перестануть працювати

Банківські відділення в Україні працюватимуть за зміненим графіком

В Україні продовжаться святкові вихідні, які торкнуться не лише жителів держави, а й фінансових установ, які також підуть на святковий відпочинок.

Інформацію щодо зміни у графіках роботи банківських відділень оприлюднив Національний банк України.

Як працюватимуть банківські відділення на свята в перші дні 2022 року:

З 4 січня і включно по сьогоднішній день — 6 січня відділення банків в Україні будуть працювати за вже звичним режимом, без змін. Але вже завтра, графік роботи частково зміниться.

Згідно з інформацією, яку надав головний регулятор країни, вже з 7 по 9 січня банківські установи припинять здійснювати перекази за допомогою системи електронних платежів (СЕП). Повноцінно робота відновиться лише у понеділок, 10 січня 2022 року.

Що стосується певних касових операцій, то за необхідності банки їх проводитимуть.

Разом з тим в період з 7 по 9 січня банківські установи зобов'язали забезпечити для громадян безперебійну роботу терміналів та банкоматів та підкріпити їх готівкою різних номіналів. Тож зняти гроші українці матимуть змогу будь-коли.

Також Національний банк оприлюднив календар, на якому чітко позначені вже традиційні святкові вихідні у 2022 році:

Календар від Нацбанку

Своєю чергою "ПриватБанк" повідомив, що працюватиме в онлайн режимі 24/7.

6 січня — працюватимуть виключно чергові відділення банківської установи

7 січня — відділення не працюватимуть.

Державний банк "ОщадБанк" планує працювати за подібним графіком.

Проводитиме інтернет операції цілодобово та відпочиватиме 7 січня.

"Raiffeisen Bank"

6 січня – банківська установа працюватиме за звичним графіком, але матиме скорочений на одну годину день.

7,8,9 січня – не працюватимуть усі відділення банку.

Повноцінна робота установи розпочнеться з 10 січня.

АТ "Укрексімбанк"

6 січня установа працює у звичайному режимі.

7, 8, 9 та 10 січня – вихідні дні.

"Альфа Банк"

06 січня — працює до 22:00 годин,

7 січня — вихідний.

Банківські відділення розпочинають повноцінну роботу у понеділок, 10 січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у Британії банк помилково "поздоровив" з новорічними святами жителів країни, виплативши людям подвійні зарплати.