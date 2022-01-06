В Украине банки изменили график работы на Рождество: в какие дни отделения перестанут работать

Банковские отделения в Украине будут работать по измененному графику

В Украине продолжатся праздничные выходные, которые затронут не только жителей государства, но и финансовые учреждения, которые также пойдут на праздничный отдых.

Информацию об изменении графиков работы банковских отделений обнародовал Национальный банк Украины.

Как будут работать банковские отделения на праздники в первые дни 2022 года:

С 4 января и включительно по сегодняшний день – 6 января отделения банков в Украине будут работать по уже привычному режиму, без изменений. Но уже завтра график работы частично изменится.

Согласно информации, предоставленной главным регулятором страны, уже с 7 по 9 января банковские учреждения прекратят осуществлять переводы с помощью системы электронных платежей (СЭП). Полноценно работа возобновится только в понедельник, 10 января 2022 года.

Что касается определенных кассовых операций, то при необходимости банки будут их проводить.

Вместе с тем, в период с 7 по 9 января банковские учреждения обязали обеспечить для граждан бесперебойную работу терминалов и банкоматов и подкрепить их наличными деньгами разных номиналов. Поэтому снять деньги украинцы смогут в любое время.

Также Национальный банк обнародовал календарь, на котором четко обозначены традиционные праздничные выходные в 2022 году:

Календарь от Нацбанка

В свою очередь "ПриватБанк" сообщил, что будет работать в онлайн режиме 24/7.

6 января будут работать исключительно дежурные отделения банковского учреждения

7 января – отделения не будут работать.

Государственный банк "ОщадБанк" планирует работать по подобному графику.

Проводит интернет операции круглосуточно и будет отдыхать 7 января.

"Raiffeisen Bank"

6 января – банковское учреждение будет работать по привычному графику, но будет сокращен на один час день.

7,8,9 января – не будут работать все отделения банка.

Полноценная работа учреждения начнется с 10 января.

АО "Укрєксимбанк"

6 января заведение работает в обычном режиме.

7, 8, 9 и 10 января – выходные дни.

"Альфа Банк"

06 января — работает до 22:00 часов,

7 января – выходной.

Банковские отделения приступают к полноценной работе в понедельник, 10 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии банк ошибочно "поздравил" с новогодними праздниками жителей страны, выплатив людям двойные зарплаты.