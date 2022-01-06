В Украине банки изменили график работы на Рождество: в какие дни отделения перестанут работать
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Банковские отделения в Украине будут работать по измененному графику
В Украине продолжатся праздничные выходные, которые затронут не только жителей государства, но и финансовые учреждения, которые также пойдут на праздничный отдых.
Информацию об изменении графиков работы банковских отделений обнародовал Национальный банк Украины.
Как будут работать банковские отделения на праздники в первые дни 2022 года:
С 4 января и включительно по сегодняшний день – 6 января отделения банков в Украине будут работать по уже привычному режиму, без изменений. Но уже завтра график работы частично изменится.
Согласно информации, предоставленной главным регулятором страны, уже с 7 по 9 января банковские учреждения прекратят осуществлять переводы с помощью системы электронных платежей (СЭП). Полноценно работа возобновится только в понедельник, 10 января 2022 года.
Что касается определенных кассовых операций, то при необходимости банки будут их проводить.
Вместе с тем, в период с 7 по 9 января банковские учреждения обязали обеспечить для граждан бесперебойную работу терминалов и банкоматов и подкрепить их наличными деньгами разных номиналов. Поэтому снять деньги украинцы смогут в любое время.
Также Национальный банк обнародовал календарь, на котором четко обозначены традиционные праздничные выходные в 2022 году:
В свою очередь "ПриватБанк" сообщил, что будет работать в онлайн режиме 24/7.
6 января будут работать исключительно дежурные отделения банковского учреждения
7 января – отделения не будут работать.
Государственный банк "ОщадБанк" планирует работать по подобному графику.
Проводит интернет операции круглосуточно и будет отдыхать 7 января.
"Raiffeisen Bank"
6 января – банковское учреждение будет работать по привычному графику, но будет сокращен на один час день.
7,8,9 января – не будут работать все отделения банка.
Полноценная работа учреждения начнется с 10 января.
АО "Укрєксимбанк"
6 января заведение работает в обычном режиме.
7, 8, 9 и 10 января – выходные дни.
"Альфа Банк"
06 января — работает до 22:00 часов,
7 января – выходной.
Банковские отделения приступают к полноценной работе в понедельник, 10 января.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии банк ошибочно "поздравил" с новогодними праздниками жителей страны, выплатив людям двойные зарплаты.
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