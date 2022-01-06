Рус

Укрпошта та Нова пошта змінили графік роботи на Різдво: як працюватимуть відділення

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
178
Як працюватимуть поштові відділення на свята Новина оновлена 06 січня 2022, 15:35
Як працюватимуть поштові відділення на свята

Укрпошта, Нова Пошта та "Джастін" змінили графіки роботи на найближчі дні

На Різдво Христове жителі України матимуть ще один додатковий вихідний — у п'ятницю, 7 січня. Тож загалом жителям країни пощастило відпочивати упродовж триденного уїк-енду з 7 по 9 січня включно.

Що стосується роботи поштових відділень в країні, то вони матимуть скорочені робочі дні або взагалі закриватимуться.

"Телеграф" зібрав інформацію щодо змін у роботі поштових відділень на найближчі дні.

До переліку таких можна віднести Нову Пошту, яка змінила графік роботи у свята:

6 січня пошта працюватиме за звичним графіком, але 7 січня працівники відділень матимуть повноцінний вихідний.

Завантаження посилок у поштомати у цей день також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки українці все ж зможуть отримати..

Гравік роботи Нової пошти
Гравік роботи Нової пошти

Своєю чергою головна пошта країни "Укрпошта" повідомила, що в період різдвяних свят працюватиме. Послуги планують надавати у чергових відділеннях.

Також у пресслужбі національного поштового оператора надали детальний перелік відділень, які працюватимуть у п'ятницю, 7 січня.

Із графіками роботи можна ознайомитися нижче або за посиланням ТУТ.

Графік роботи відділень Укрпошти
Графік роботи відділень Укрпошти

Що стосується ще одного українського поштового оператора "Justin" ("Джастін"), то свій графік роботи на свята він встановив наступним чином:

6 січня відділення працюватимуть до 18:00 години,

7 січня — вихідний.

Усі інші дні поштові відділення працюватимуть за звичним графіком.

При цьому пресслужба оператора відзначила, що вирішила ввести деякі виключення в роботі у святкові дні та ввела нестандартний графік для відділень на 9 січня. Детальніше із ним можна ознайомитись за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські банки також змінили графіки роботи відділень на різдвяні свята та детально пояснив, яким чином працюватимуть установи найближчими днями.

Теги:
#Укрпошта #Різдво #Графік #Нова Пошта #Нова Пошта
Петро Порошенко
Україна
Суд заарештував усе майно Порошенка: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко
Суд заарештував усе майно Порошенка: подробиці
Дата публікації
Категорія
У 2022 році ринку нерухомості обіцяють зростання
Квартирне питання: коли та за які гроші купуватимуть житло українці у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Поступове збільшення кількості ковідних хворих вже почалося
"Переходимо до стадії зростання": аналітик спрогнозував нову хвилю COVID-19
Дата публікації
Категорія
Казахстан сьогодні нагадує поле бою
Війна під прапором "російського миру" або бійня малою кров’ю: що чекає на Казахстан після введення військ Путіна
Дата публікації
Категорія
Переддень Різдва Христового 2022
Різдвяний Святвечір 6 січня: прикмети та що заборонено робити у цей день