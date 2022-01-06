Укрпошта та Нова пошта змінили графік роботи на Різдво: як працюватимуть відділення

Укрпошта, Нова Пошта та "Джастін" змінили графіки роботи на найближчі дні

На Різдво Христове жителі України матимуть ще один додатковий вихідний — у п'ятницю, 7 січня. Тож загалом жителям країни пощастило відпочивати упродовж триденного уїк-енду з 7 по 9 січня включно.

Що стосується роботи поштових відділень в країні, то вони матимуть скорочені робочі дні або взагалі закриватимуться.

"Телеграф" зібрав інформацію щодо змін у роботі поштових відділень на найближчі дні.

До переліку таких можна віднести Нову Пошту, яка змінила графік роботи у свята:

6 січня пошта працюватиме за звичним графіком, але 7 січня працівники відділень матимуть повноцінний вихідний.

Завантаження посилок у поштомати у цей день також не відбуватиметься, проте заздалегідь завантажені посилки українці все ж зможуть отримати..

Гравік роботи Нової пошти

Своєю чергою головна пошта країни "Укрпошта" повідомила, що в період різдвяних свят працюватиме. Послуги планують надавати у чергових відділеннях.

Також у пресслужбі національного поштового оператора надали детальний перелік відділень, які працюватимуть у п'ятницю, 7 січня.

Із графіками роботи можна ознайомитися нижче або за посиланням ТУТ.

Графік роботи відділень Укрпошти

Що стосується ще одного українського поштового оператора "Justin" ("Джастін"), то свій графік роботи на свята він встановив наступним чином:

6 січня відділення працюватимуть до 18:00 години,

7 січня — вихідний.

Усі інші дні поштові відділення працюватимуть за звичним графіком.

При цьому пресслужба оператора відзначила, що вирішила ввести деякі виключення в роботі у святкові дні та ввела нестандартний графік для відділень на 9 січня. Детальніше із ним можна ознайомитись за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські банки також змінили графіки роботи відділень на різдвяні свята та детально пояснив, яким чином працюватимуть установи найближчими днями.