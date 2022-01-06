Укрпочта и Новая почта изменили график работы на Рождество: как будут работать отделения
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Укрпочта, Новая Почта и "Джастин" изменили графики работы на ближайшие дни
На Рождество Христово у жителей Украины будет еще один дополнительный выходной — в пятницу, 7 января. В целом жителям страны посчастливилось отдыхать в течение трехдневного уик-энда с 7 по 9 января включительно.
Что касается работы почтовых отделений в стране, то они будут сокращены рабочие дни или вообще будут закрываться.
"Телеграф" собрал информацию об изменениях в работе почтовых отделений в ближайшие дни.
К перечню таких можно отнести Новую Почту, изменившую график работы по праздникам:
6 января почта будет работать по привычному графику, но уже 7 января работники отделений будут иметь полноценный выходной.
Загрузка посылок в почтоматы в этот день также не будут производить, однако заранее загруженные посылки украинцы все же смогут получить без проблем.
В свою очередь главная почта страны "Укрпочта" сообщила, что в период рождественских праздников будет работать. Услуги планируют предоставлять в дежурных отделениях.
Также в пресс-службе национального почтового оператора предоставили подробный перечень отделений, которые будут работать в пятницу, 7 января.
С графиками работы можно ознакомиться ниже или по ссылке ЗДЕСЬ.
Что касается еще одного украинского почтового оператора "Justin" ("Джастин"), то свой график работы на праздники он установил следующим образом:
6 января отделения будут работать до 18:00,
7 января – выходной.
Все остальные дни почтовые отделения будут работать по обычному графику.
При этом пресс-служба оператора отметила, что решила ввести некоторые исключения в работе в праздничные дни и ввела нестандартный график для отделений на 9 января. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке ЗДЕСЬ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские банки также изменили графики работы отделений на рождественские праздники и подробно объяснил, каким образом будут работать учреждения в ближайшие дни.
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