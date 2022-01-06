Укрпочта и Новая почта изменили график работы на Рождество: как будут работать отделения

Укрпочта, Новая Почта и "Джастин" изменили графики работы на ближайшие дни

На Рождество Христово у жителей Украины будет еще один дополнительный выходной — в пятницу, 7 января. В целом жителям страны посчастливилось отдыхать в течение трехдневного уик-энда с 7 по 9 января включительно.

Что касается работы почтовых отделений в стране, то они будут сокращены рабочие дни или вообще будут закрываться.

"Телеграф" собрал информацию об изменениях в работе почтовых отделений в ближайшие дни.

К перечню таких можно отнести Новую Почту, изменившую график работы по праздникам:

6 января почта будет работать по привычному графику, но уже 7 января работники отделений будут иметь полноценный выходной.

Загрузка посылок в почтоматы в этот день также не будут производить, однако заранее загруженные посылки украинцы все же смогут получить без проблем.

Гравик работы Новой почты

В свою очередь главная почта страны "Укрпочта" сообщила, что в период рождественских праздников будет работать. Услуги планируют предоставлять в дежурных отделениях.

Также в пресс-службе национального почтового оператора предоставили подробный перечень отделений, которые будут работать в пятницу, 7 января.

С графиками работы можно ознакомиться ниже или по ссылке ЗДЕСЬ.

График работы отделений Укрпочты

Что касается еще одного украинского почтового оператора "Justin" ("Джастин"), то свой график работы на праздники он установил следующим образом:

6 января отделения будут работать до 18:00,

7 января – выходной.

Все остальные дни почтовые отделения будут работать по обычному графику.

При этом пресс-служба оператора отметила, что решила ввести некоторые исключения в работе в праздничные дни и ввела нестандартный график для отделений на 9 января. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские банки также изменили графики работы отделений на рождественские праздники и подробно объяснил, каким образом будут работать учреждения в ближайшие дни.